台南街頭驚見「離婚500」招牌！日人瘋朝聖刷整排照：不拍這要拍哪？

台南一個寫著「離婚500」的泛白招牌意外引發日本旅客朝聖、打卡。（圖／翻攝自X平台 @bonkuretaiwan）

近日一名喜愛台灣旅遊的日本網友在社群平台「X」發文，貼出一張台南街景照，圖中一個寫著「離婚500」的泛白招牌意外引發關注。該貼文曝光後，竟釣出大批日本網友紛紛上傳相同場景的照片，證實該處已成為日本遊客眼中另類的熱門觀光打卡點。

社群平台X上一名帳號為「ボンクレ台湾」的日本網友，日前分享了一張在台南拍攝的照片。畫面中並非知名古蹟或美食，而是一塊懸掛於舊建築外、歷經日曬雨淋而顯得斑駁的招牌，上頭醒目地寫著「離婚500」。由於台灣與日本皆使用漢字，但語境與用途時有差異，這個直白的價格標示讓原PO驚訝表示：「這裡已經變成觀光景點了嗎？」

未料貼文一出，留言區立刻湧現大量日本網友「跟隊形」，接連貼出自己到訪台南時拍攝的同款「離婚500」照片，拍攝角度各異，顯示該地人氣不容小覷。眾多日本網友留言笑稱，「這絕對是熱門景點，不拍這要拍哪裡？」、「我當時太好奇也拍了一張」、「去台南必拍」、「跟『金玉堂』一樣都是必去的觀光景點」。此外，也有眼尖網友發現台南的電話區碼「06」與日本大阪相同，打趣表示若不小心撥打，說不定會通到大阪去。

據了解，這塊招牌懸掛多年，儘管物價飛漲，其標示的「500元」價格卻始終未變。不過，知情人士透露，這500元的收費通常僅是協助當事人擬定並填寫一份最基礎、制式的「離婚協議書」費用。至於是否包含證人費用，或針對財產分配、子女監護權等進行「客製化」的法律諮詢，實務上仍有疑義，恐非單純500元能解決。

如今，這塊招牌意外串起了台日文化的趣味交流，一方面成為外國遊客眼中的奇特風景，另一方面也見證了在地特殊的產業生態。

