台南街頭驚險一幕！ 女癱軟垮路上 友人車陣中冒險「拖行」

台南市昨（22日）發生一起大白天「撿屍」事件，有位不明原因全身癱軟的女子，直接倒在車潮洶湧的馬路中間險象環生，男性友人用盡辦法都無法將她扶起，最後只好將她整個人拖到路邊。

「撿屍」現場。（圖/記者爆料網）

據「記者爆料網」上流傳的資訊，事發時間在昨天下午約1點左右，地點在中西區海安路二段上，只見一名男子用力地要將癱軟的女子扶起，但卻因為對方意識不清無法動作，一連幾次後他只好先把女子拖到機車道旁放置，稍後把車停好後再跑來繼續救援，全程車潮洶湧險象環生，轄區警消對此事件暫無回應。

廣告 廣告

「撿屍」現場。（圖/記者爆料網）

「撿屍」現場。（圖/記者爆料網）

延伸閱讀

美崙工業區驚傳大火！濃煙狂竄駭人畫面曝

影/國3大追撞！「大小貨車打橫翻覆」釀全線封閉

影/台南新光三越「空調負載」冒白煙！緊急疏散幸無明火虛驚一場