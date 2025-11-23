台南街頭驚險一幕！ 女癱軟垮路上 友人車陣中冒險「拖行」
台南市昨（22日）發生一起大白天「撿屍」事件，有位不明原因全身癱軟的女子，直接倒在車潮洶湧的馬路中間險象環生，男性友人用盡辦法都無法將她扶起，最後只好將她整個人拖到路邊。
「撿屍」現場。（圖/記者爆料網）
據「記者爆料網」上流傳的資訊，事發時間在昨天下午約1點左右，地點在中西區海安路二段上，只見一名男子用力地要將癱軟的女子扶起，但卻因為對方意識不清無法動作，一連幾次後他只好先把女子拖到機車道旁放置，稍後把車停好後再跑來繼續救援，全程車潮洶湧險象環生，轄區警消對此事件暫無回應。
「撿屍」現場。（圖/記者爆料網）
「撿屍」現場。（圖/記者爆料網）
