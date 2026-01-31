台南街頭「巨無霸花椰菜」？台南百年最萌路標

台南市東區東門路2段上的百年老榕樹「巨無霸花椰菜」。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕過年走春新打卡點！走過南市東區東門路2段，你絕對不可能錯過這顆「巨無霸花椰菜」，高高挺立在路口，樹冠蓬鬆得像城市版的綠色雲朵，路人都笑說：「只能看不能吃」、「台南獨一無二路標」、「最美花椰菜！」

「巨無霸花椰菜」可不是普通大樹，而是百年老榕樹，樹圍9公尺、樹齡超過100年，從清代就守護府城東外城東郭門，見證人來車往、商旅絡繹不絕。樹上掛著「東門大神榕」紅布條，樹下香火不斷，長輩們行經還會合手祈福，保佑平安。

雖然位在柏油路旁，但高樓擋了烈日，讓它的鬚根健康旺盛，隨風飄逸超好拍。不過，旺盛的鬚根表達老樹主幹漸老，需要新根來接棒，仍要妥善保護，hold住老榕的霸氣。

農曆新年走春，不妨來這棵百年老榕樹前拍拍照、拜個年，順便許個新年願望。不只走春打卡，還能感受台南百年古樹的氣場，讓新的一年平安又旺運！

