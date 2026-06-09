台南衛政好棒！奪全國13項大獎

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

衛政台南隊勇奪全國十三個大獎，衛生局長李翠鳳九日率業務主管獻獎予市長黃偉哲。 (南市府衛生局提供)

記者王勗∕台南報導

南市府衛生局於一一四年地方衛生機關業務考評中奪下十三項大獎，防疫業務及口腔健康業務榮獲六都組第一名，保健業務、心理健康業務及長期照顧業務獲六都組優等獎，並以整體優異表現榮獲六都組綜合獎第二名，展現南市推動公共衛生與健康照護的卓越成果。

南市府衛生局於地方衛生機關業務考評中奪得佳績，衛生局長李翠鳳九日也率口腔、長照、心健、國健、防疫等業務主管獻獎予市長黃偉哲。黃偉哲表示，此次考評成果不僅是衛生局團隊努力的具體展現，更反映市府長期推動健康城市政策的成效。南市防疫業務獲三項、保健業務獲四項六都第一，衛政台南隊共計囊括七項第一名佳績，顯示台南衛生福利領域的施政成果深獲中央肯定。

廣告 廣告

南市衛生局表示，自一一二年口腔健康首次納入地方衛生機關業務考評後，台南已蟬聯兩年榮獲六都第一，南市府也將持續推動全齡口腔保健政策，落實兒童及長者口腔檢查、衛教宣導及預防保健等措施，提升市民口腔健康與生活品質；另南市也在心理健康業務榮獲優等獎。

長期照顧業務於六都組獲第三名，未來也將持續布建長照服務據點，整合醫療、照護與社會福利資源，提供居家服務、日間照顧、失智照護及家庭照顧者支持服務，建構更完善的長照服務網絡。保健業務部分南市在無菸環境建置、成人預防保健、Ｂ、Ｃ型肝炎擴大篩檢及癌症篩檢等多項指標表現優異，榮獲優等獎。防疫業務持續展現優異表現，市府持續推動肺結核及各項傳染病防治工作，榮獲六都第一肯定。