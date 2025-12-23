台南衛生治理交出成績單 防疫、醫療、長照全面升級

台南市政府衛生局今(23)日舉辦「114年終業務成果發表記者會」，以「防疫照護智慧通、健康永續大台南」為主軸，公布一年來在登革熱防治、傳染病整備、AI智慧醫療、高齡友善與長照政策上的多項具體成果。衛生局長李翠鳳強調，防疫從來不是靠運氣，而是長期制度與跨局處合作的成果累積，台南能在多重挑戰中守住健康防線，關鍵在於「一步一腳印的治理」。

李翠鳳指出，今年全台多縣市陸續出現登革熱本土群聚，但台南的本土病例能在早期即被發現並迅速收斂，「3個案例就結束，並非幸運，而是防疫網絡真的發揮作用」。衛生局整合登防中心、區公所、環保與消防等單位，並動員全市417隊防疫志工投入巡檢，累計查獲超過15萬個積水容器，衛教觸及逾42萬人次。風災與豪雨後，更啟動無人機空拍巡檢，短短三個月完成57場次、巡查逾萬戶，有效揪出隱性孳生源。

在傳染病整體防治上，台南疫苗接種成果亦獲中央肯定。新冠JN.1疫苗接種率無論是全齡或65歲以上長者，皆拿下六都第一；結核病發生率亦呈現穩定下降。李翠鳳表示，傳染病防治不只是一時政策，而是平日整備與災後即時行動的結果，包括在颱風、地震後第一時間深入社區發放漂白水、了解民眾需求，才能讓公眾衛生風險降到最低。

面對急診壅塞與高齡化挑戰，衛生局也持續調整醫療服務模式。李翠鳳指出，假日「輕急症中心」的設立，讓發燒、腸胃炎等非致命但需即時處理的症狀，有替代就醫選擇，有效紓解急診壓力；長照3.0於今年7月正式由衛生局接手後，團隊積極與業者接軌，並宣布將推出「銀髮E路通」預約平台，整合長照接送與調度服務，讓照顧更即時、更便利。

在健康促進與智慧醫療方面，台南也持續領先。衛生局導入AI糖尿病免散瞳眼底攝影，已完成逾3,000人次檢測，提早找出高風險族群；並率全國之先，提供弱勢族群免費帶狀疱疹疫苗，政策模式已陸續被其他縣市跟進。癌症防治方面，除既有五大癌症篩檢外，也逐步推動胃癌、肺癌低劑量篩檢，透過「行動醫院」深入社區，降低醫療落差。

成果也獲得國際肯定。台南以「健康活力、台南魅力」為題，榮獲亞太暨台灣永續行動獎及多項健康城市獎項，並受邀赴新加坡分享高齡友善政策經驗。衛生局指出，縣市合併以來，台南市民平均餘命增加1.65歲、醫療衛生滿意度達80.3%，皆居六都前段班。

李翠鳳強調，未來十年將迎來台南市立醫院BOT改建的重要里程碑，在不中斷醫療服務的前提下，打造更現代化的公共醫療體系。

