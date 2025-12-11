台南表揚品德教育特色學校 深化品德與正向教學成果

推展品德教育，今年共有十二所獲得品德教育特色學校，公園國小更獲得教育部品德教育特色學校肯定。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

教育局推動品德教育教案甄選、品德特色學校，今年共有十二所品德教育特色學校，公園國小更獲得教育部品德教育特色學校肯定，十一日舉辦一一四年品德教育特色學校、品德教育及正向管教範例徵選表揚暨分享大會，共迎友善校園環境，品德深耕，正向有愛！

教育局推動品德教育領航計畫，邁向第六年，積極整合校內外資源，運用創新教學方法，將品德教育的核心價值向下扎根，從校園擴展至家庭與社會，成為培育健全公民的關鍵基石，讓台南的下一代在充滿愛與關懷的環境中茁壯成長。

教育局指出，為有效降低校園衝突，防止校園事件發生，營造友善校園環境，教育局和各校共推生命和法治教育，突破傳統教條式教學模式，結合布可星球的閱讀計畫、教師工作坊、創意圖卡設計及融入品德教育的班級經營策略分享，引導學生從具體行動中，實踐品德價值。

教案內，可看到教師們巧思，運用教學理念、生命教育理論，結合在地文化與產業並融入遊戲式做中學理念，教師帶領學生從微小改變開始，奠基校園，擴展至社會。教育局說，會持續支持各校推動品德教育，攜手打造充滿愛與關懷的學習環境。