台南表揚績優清潔隊員 感謝無名英雄守護市容

台南市長黃偉哲感謝清潔隊員長年守護市容。（台南市環保局提供）

記者林怡孜/台南報導

台南市政府環保局今（廿一）日舉辦「一一四年台南市績優公廁與績優清潔隊員表揚」活動，今年共有十七個管理單位及卅五名清潔隊員獲獎。市長黃偉哲親自出席，向長年守護市容的基層清潔人員表達感謝，並肯定公廁改善成效已成全國典範。

黃偉哲指出，市府近年成功爭取超過三億元中央經費，推動公廁翻修與新建工程，改造量居全台之冠。環保局今年針對全市 四千九百卅一座公廁進行鑑評，獲獎單位在清潔與維護上成果亮眼，許多廁所的質感甚至可媲美百貨公司，顯示提升公共場域品質已逐步落實。

廣告 廣告

今年卅五名接受表揚人員中，有六人取得「全國模範清潔人員」殊榮，包括楠西區班長江明得、後壁區林展誼、南化區黃宏傑、安定區柯春月、東區陳素雲與楊輝崑。江明得在年初楠西地震後，帶領隊員投入受損區復原作業，積極穩定地方生活，同時也長期參與志工服務。今年九月他更化身「鏟子超人」，利用休假前往花蓮支援災後清理，熱心助人深受肯定。

環保局長許仁澤強調，清潔隊員平日肩負市容維護、颱風災後清理等重任，常在第一線承擔風險、默默付出，是維護城市環境不可或缺的堅實力量。市府將持續支持改善清潔同仁工作條件，讓環境維護工作更有效率。