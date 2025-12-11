台南裝修公司得標5.9億炸藥標案！王鴻薇酸「小吃店進口快篩2.0」 國防部回應了

台南裝修公司得標5.9億炸藥標案掀起熱議。圖／翻攝自Threads、攝影李智為

總統賴清德日前宣布，未來8年將編列1.25兆元特別預算，強化國防能力，創下歷史新高，國民黨立委王鴻薇10日晚間爆料，名為「RDX海掃更」的旋風炸藥決標金額高達5.9億元，竟由一家室內裝修公司得標，大酸「這是小吃店進口快篩翻版嗎」。對此，國防部回應，2次招標後僅該廠商投標，經審也具備「國際貿易業」資格，一切均符規定。

王鴻薇10日爆料，有民眾在網路上爆料，國防部標案編號（JE15005L097）「RDX海掃更」公開招標採購決標公告，決標金額5.9億，得標廠商竟是一家登記為「室內裝修」的公司，質疑如此高價的國防部標案，竟由裝修公司承包，「令人嘖嘖稱奇」。

王鴻薇質疑，RDX海掃更為皇家拆遷炸藥（Royal Demolition eXplosive）的縮寫，又稱旋風炸藥，標案品項列為「武器彈藥及其零件」，如此專業且預算達上億元的國防採購標案，居然是由一家「福麥國際室內裝修公司」得標，該公司業務涵蓋室內設計、水電工程、衛浴整修、木作裝潢、防水抓漏、燈光設計、壁癌處理等，「實在很難讓人了解跟上述標案有什麼關聯」。

王鴻薇質疑裝修公司得標炸藥標案的正當性。圖／翻攝自Threads

她也指出，根據公開招標文件顯示，該家公司登記地點為台南中西區和真街79號，實際用Google街景圖搜尋，出現的是三星級旅館，該公司種種不合理狀況也讓人質疑。

王鴻薇批評，這起招標案讓人聯想到日前衛福部採購快篩試劑，也是和一家小吃店採購，如今更與室內裝修公司採購炸藥，「賴總統頻頻喊話立法院趕快審趕快過，那到底這麼龐大的國防預算怎麼花的？流進誰的口袋？還是要搞清楚弄明白吧！」

該篇貼文也被轉傳到PTT後掀起討論，網友紛紛表示「沒有兩兆風電，不是是兩兆撈錢你就要偷笑了」、「裝修公司運用炸藥做拆除工程沒毛病」、「建材公司可以賣火藥喔」、「難怪吵著要1.25兆」、「裝修公司能處理這個，厲害了」、「查了一下該公司資本額1千9百萬」、「這家公司登記有F10720化學原料批發業」、「國旅很慘，補助一下是不行嗎」。

部分網友則喊話，希望國防立委王定宇、沈伯洋能替人民把關。

炸藥標案掀起網友熱議。圖／翻攝自PTT

對此，國防部10日深夜也緊急發布新聞稿澄清，表示該案採購火藥原物料，為國內廠商無產能項目，因此在招標文件明定投標廠商必須符合「國際貿易業」的營業項目資格，並採公開招標，「凡合格登記設立、符合資格廠商，均可參與投標」。

國防部指出，該案前後分別在11月18日、12月2日兩次開標，均僅「福麥公司」投標，竟審查後其具備「國際貿易業」資格，且由經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「機械批發業」、「電子材料批發業」、「國際貿易業」等16項營業項目，並非僅職業執業「室內裝修」，因此符合招標規定，且報價金額進入底價決標。

國防部回應炸藥標案一事。圖／翻攝自國防部官網

國防部表示，為確保廠商誠信履約，除要求廠商應依約限期繳交「輸出許可證明」，逾期未繳檢討解除契約外，也將落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證，確保交貨品質及產地來源無虞。

國防部長顧立雄今上午回應，這起標案採購的都是國內沒有產的火藥原物料，若具有從事國際貿易代理商的資格，並提出相關證明，且查驗能夠落實，每個人都有資格投標，「就是一翻兩瞪眼的事情，能不能取得，可以相當明確的來認定。」

針對遭外界質疑是「小吃店進快篩」翻版，顧立雄也回擊，只要有代理商的資格能向原廠取得「輸出許可證明」與「來源證明」，經過查驗屬實就可以履約，「最主要它是代理進口，而不是需要有自製的產能」。



