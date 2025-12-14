台南裝修公司遭影射「賴友友」 十四日公開聲明回應

台南室內裝修公司福麥國際有限公司標得國防部標案引發熱議，福麥十四日發出聲明。(資料照片)

記者王勗／台南報導

台南室內裝修公司福麥國際有限公司標得國防部標案引發熱議，福麥十四日發出聲明，表得標過程禁得起檢驗，針對遭影射為「賴友友」顯與事實不符。前任及現任負責人及其家人等均無任何政黨黨員身分，與總統賴清德未有任何接觸、互不認識。針對未來任何不實指控、錯誤報導或不實訊息，將依法追究法律責任。

本月十日立委踢爆福麥承攬五億九千萬元炸藥採購案後，登記於台南中西區的福麥國際也成為關注焦點。面對採訪福麥並未回應，十四日透過律所對外聲明。

廣告 廣告

聲明中指出，針對近日得標國防部 RDX採購案一事，福麥得標過程禁得起檢驗也具備履約能力，且得標前已正式取得美國知名軍工大廠SAE公司為期10年台灣獨家代理權，相關投標過程合法、程序完備。而福麥並非毫無經驗業者，截至目前公司已承接中科院兩件採購案，其中一件已完成交貨並順利履約。另一件則於得標後兩周內取得美國官方核發輸出許可證，足證具備實務操作經驗與如期履約能力。

針對外傳福麥負責人與綠營關係匪淺，是「賴友友」等，福麥強調前、現任負責李文慶、李淑玲及家人均非任何政黨黨員，賴清德於台南市長任內及任職總統以來未曾有過任何接觸，影射與高層關係良好與事實不符，希望外界勿再以訛傳訛，混淆視聽。

福麥聲明，台灣國家安全正面臨嚴峻挑戰，國防採購出現困境，值得全民正視，公司正派經營，相關採購案絕無不法情事。本案所涉RDX，為飛彈、火箭及砲彈等重要軍工產品之關鍵原料，目前全球僅有中國及印度輸出，取得過程不易，實務上需透過合法民間管道，間接取得原料，以維護國防安全。

而相關不實指控與假訊息，已對國防安全及公司商譽造成嚴重影響。福麥重申公司一向秉持合法、專業與負責態度經營事業，對於相關採購案定會依法履約，確保國防供應鏈穩定與安全，日後如有不實指控、錯誤報導或惡意散布不實訊息，影響公司或員工權益，將依法追究相關法律責任。