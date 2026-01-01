台南西市場、高雄鹽埕一市 成功變身

台南西市場保留古蹟級的木造屋頂，與文青風的各式商品融合。（郭良傑攝）

傳統市場改造成敗難料！近期成功案例首推台南市定古蹟「西市場」，它是台灣第一座公有市場，建於1905年，歷經7年多修復工程，民國114年8月21日重新開幕，匯集美食及文創小店吸引人潮，重生成為台南的新興打卡點。高雄鹽埕第一公有市場結合觀光文化趨勢，搭配駁二特區也成功轉型為新興觀光熱點。但113年重新開幕的屏東市西市場，卻因油煙味、停車等問題，待改善轉型成美食街。

重新開幕的台南西市場，連結國華街、友愛街商圈，去年8月以全新面貌呈現，新舊交融的空間設計，傳統布市加上文創品牌、特色小店進駐，結合美食小吃、百貨街、街頭藝人表演等，使市場轉型為觀光、生活與文化的多重舞台，晚間暖色系燈光更展現古樸味道，顯露獨有城市魅力。

重生後的西市場給消費者感覺煥然一新，也帶進購物與觀光人潮，兼具文化歷史與時尚，如今搖身一變成文青打卡新景點。

鹽埕第一公有市場是高雄老市場的成功轉型案例，中山大學政經系教授張其祿分析，其關鍵在於跳脫傳統市場以當地居民為主要客源的思維，商業策略改變為結合觀光文化趨勢，形塑老高雄韻味，搭配附近駁二特區等觀光熱點，吸引市民及觀光客捧場。

「鹽埕一市從傳統零售轉型成觀光產業，對同樣面臨人口外移、消費人口萎縮的傳統市場困境，是很好借鑑」。張其祿建議舊市場改造、轉型前，應先做完整市調，探詢當地人口結構是否能支撐原本市場規模，或地方政策與產業發展方向能否配合規畫。

斥資2億元重建的屏東市西市場從113年開幕以來，因油煙味、停車位等問題，負評不斷，攤商抱怨「賺嘸錢」，遭批評「蚊子館」，有攤商看好未來發展，但也認為現在確實不敵傳統市場，盼轉型成美食街。攤商說，最重要的須解決排煙及停車問題，否則再怎麼轉型都沒用。屏東縣府已編列3000萬元改善排煙設備，最新政策是改「日租」招商，盼提高攤商多元性帶動人潮。