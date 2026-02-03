台南西港住宅火警！3層樓建物全面起火燃燒

台南市西港區後營里一間透天民宅，發生火災意外。台南市政府消防局於下午5時4分接獲報案，指出現場疑似有1人受困，隨即調派第三救災救護大隊，包含西港、佳里、麻豆等分隊，共計14部各式消防車輛及27名消防人員趕赴現場進行搶救。

消防人員抵達現場時，發現一樓已竄出明顯火光與濃煙，初步研判為屋內垃圾等雜物燃燒。經查證後確認屋內人員已自行疏散至安全處，消防人員立即布線出水灌救。在灌救過程中，消防人員發現屋內堆放大量雜物，情況相當複雜。

更令人擔憂的是，現場竟然發現堆放有鞭炮，增加了救災的危險性與困難度。由於屋內雜物數量龐大，火勢延燒速度極快，導致三層樓建築全面陷入火海。面對嚴峻的火勢，消防人員採取戶外布線策略，成功阻隔火勢擴大延燒至鄰近住宅。

同時，消防人員在三樓成功引導男性屋主脫困，確保其生命安全。在火勢受到控制後，消防人員進入屋內進行全面搜索，確認無其他人員受困。

根據台南市消防局表示，這起火災於下午5時49分獲得控制，目前起火原因仍在調查當中，財物損失也待進一步釐清。這起事件再次提醒民眾，應避免在住宅內堆放過多雜物，尤其是易燃物品與危險物品，以維護居家安全。

