台南西門市場美食廣場推促銷 黃偉哲發紅包抵用券

（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市政府昨天起至2月3日，於去年8月重新開幕的西門市場南區美食廣場推出試營運與系列促銷活動，市長黃偉哲今天下午前往發送紅包抵用券，盼能成為民眾採買年貨新亮點。

黃偉哲向現場民眾致詞表示，再過兩週就是農曆新年，邀請大家走進西門市場，感受濃厚的年味與人情味，市府持續透過市場活化與節慶活動，提升傳統市場競爭力與吸引力，讓市民朋友在熟悉的市場空間中，享受安心消費、幸福生活的城市日常。

台南市政府經濟發展局提供資料指出，西門市場於去年8月重新開幕，結合樂活與綠色理念進行空間優化，並成功帶動周邊「淺草青春新天地」獲經濟部114年度五星市集肯定，本次活動同步結合市場廣場天空創意節裝置藝術與溫度特色市集，展現西門市場兼具歷史風貌與創新活力新樣貌。

經發局指出，「美食廣場瘋購嘉年華」活動結合特色美食、優惠好康與抽獎活動，成功炒熱年節市場人氣，打造民眾採買年貨、走春逛市新亮點，透過限量抵用券與促銷活動，預期可創造新台幣百萬元以上消費效益，將人潮轉化為實質買氣，讓攤商與市民都感受到新春熱鬧氛圍。（編輯：黃名璽）1150201