台南要「換妃」? 陳亭妃出線看板仍不退 林俊憲合體議長引猜測

台南街頭目前仍聳立著林俊憲與邱莉莉議長的「台南最好」看板。 圖：取自 陳冠安 FB

[Newtalk新聞] 台南市長受各界矚目，雖然民進黨主席賴清德已正式提名陳亭妃，但台南街頭仍見到另一位當時初選人選林俊憲與挺憲派議長邱莉莉的合掛看板，引發外界質疑是否是內部「整合失靈」，又或是「另有所圖」？

國民黨青年部前主任陳冠安近日在臉書發文指出，台南街頭目前仍聳立著林俊憲與邱莉莉議長的「台南最好」看板，而看板上的林俊憲職稱也並非初選時常見的「市長擬參選人」，而是現職「立委」。

陳冠安質疑，若這些看板是近期才新掛上的，動機便相當有趣。他直指，這到底是林俊憲貴為「看板王」導致人力不足、拆除不完，還是背後「另有所圖」？他調侃道，陳亭妃在跑行程時，若沿路一直看到落選對手的看板，心中恐怕會「心驚膽跳」。

陳亭妃當時以 2% 微弱差距在「憲妃大戰」中險勝出線，但綠營內部的裂痕顯然比想像中深。上個月 20 日，陳亭妃試圖踏出「大和解」第一步，親赴市議會拜會議長邱莉莉，卻遭到挺憲派議員當面要求陳亭妃簽署包括「與前議長郭信良明確切割」在內的 3 點協議，但雙方最終未能達成共識，這場大和解最終以破局收場。

