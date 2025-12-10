台南親自行善會助花蓮弱勢學童 讓孩子自己挑新衣

台南市親自行善會今天下午舉行「幸福NET(7) 曙光暖流 愛在花蓮 花蓮捐贈」活動，送愛給花蓮11校、70名花蓮市弱勢學童，邀請孩子及家長們到服飾賣場選購新衣。(記者王錦義攝)

〔記者王錦義／花蓮報導〕台南市親自行善會今天下午舉行「幸福NET(7) 曙光暖流 愛在花蓮 花蓮捐贈」活動，送愛給花蓮11校、70名花蓮市弱勢學童，邀請孩子及家長們到服飾賣場選購，每人有2000元購物金，可任選自己喜歡的衣帽鞋襪，在溫馨耶誕月讓孩子們穿上新衣也能感受社會溫暖，未來有能力後可以成為手心向下，拉別人一把的人。

孩子由學校老師、家長帶領，在店內開心挑衣服、鞋子。有孩子買了夢寐以求的公主裝，也有孩子要幫還是幼兒的弟弟買一件漂亮的衣服，非常放鬆、開心地選擇自己喜歡的衣鞋。學校老師則表示很感謝台南市親自行善會的善行，讓孩子們在溫馨耶誕月感受到社會溫情。

台南市親自行善會和捐款代表上登室內裝修有限公司董事長夫人馬惠玲說，這個從台南開始的活動走過雲嘉南、台東等地，到花蓮是第7場。曾經不知道該怎麼在遙遠的花蓮辦理，台南市議員陳怡珍知道後義不容辭協助牽線，讓活動順利舉行。從台南開車到花蓮要將近400公里，是很長的距離，但對孩子的愛與關懷不會隨著距離減少，只會更加熱烈。

台南市親自行善會指出，這次有15位幹部和志工排開工作、來到花蓮辦理這場活動，秉持如鏟子超人般「愛台灣每一個角落、每一個人」的心，希望能讓花蓮的弱勢孩子們感受溫馨的耶誕氣息及幸福的感受，未來有能力了，也能做一個手心向下的人。由花蓮縣議員胡仁順、花蓮市民代表歐彥志、台南市議員陳怡珍協辦，上登室內裝修有限公司董事長石崴騰、興業企業行、新元興企業、順名工程行、翔順興企業、玉敕中軍宮慈善會及多位善心人士響應NET捐助衣服善舉。

花蓮縣議員胡仁順說，自己是低收入戶家庭出身，經歷過「有得吃就吃、有得穿就穿」的日子，成長過程特別艱辛又挫折，真心希望不要再有孩子受一樣的苦。非常感謝陳怡珍議員牽線，甚至特別請助理到花蓮共同參與，以及親自行善會幹部與志工跨過中央山脈來到花蓮，還有各校老師們及NET的協助，讓孩子們能自由挑選喜歡、需要的衣物，不再是被動接收，這份溫情永誌難忘，感謝大家來當花蓮的「耶誕老公公」。

