台南覺行弘法協會辦理禪修學習營 參禪者共霑法益

覺行弘法協會舉行“禪修大法”一日學習營，50多人參禪同霑法喜。(覺行弘法協會提供)

記者黃秋儒／台南報導

台南市社團法人覺行弘法協會28日在裕農里活動中心舉行「禪修大法」一日學習營，禮請僧團帶領學習佛教正規禪修，六炷香時間進行跑香、坐禪及修水光觀法，並有板手協助參禪者提起正念，50多人參禪共霑法益。

「禪修大法」一日學習營係依照第三世多杰羌佛辦公室第四十號公告發佈於2013年12月4日，內容為南無第三世多杰羌佛開示的記錄，該說法緣起於2013年3月，佛陀在美國菩提精舍三聖殿，主要是應一些西方白人、黑人、西語裔、亞裔人等修行人提出的要求而說法。

禪修大法一日學習營跑香。(覺行弘法協會提供)

依據第四十號公告說法，禪修是一般學佛者極感興趣的法門，禪分四禪八定，但四禪八定到底要拿來幹什麼？為什麼要禪？禪起的作用是什麼？世間卻往往一知半解。南無第三世多杰羌佛說法：禪是一種法門，佛陀所傳佛法的其中一種修法，但這一修法是獨立的，可是法味理相是涉及到任何修法的法門。因此，覺行弘法協會「禪修大法」學習營，參加者需先學習第三世多杰羌佛辦公室第四十號公告。

禪修大法學習營設有板手協助參禪者提起正念。(覺行弘法協會提供)

第四十號公告記錄南無第三世多杰羌佛說法「禪修大法」，內容包括禪的基本的概念、禪的門類、參禪的目的及開悟的目的等等，說法中更具體說明完整禪修的具體方式，持咒淨壇除障後，先由釋迦牟尼佛當年在菩提樹下所用功的方法的第一步開始止觀數息、修水光觀法、定力修持、妄想、掉舉、散亂、睡眠蓋等障礙的對治、禪病避免的方式、出現好的境界如何正確對待等，是一部完整殊勝的大法。

第三世多杰羌佛說法「禪修大法」，參禪的目的是要證悟本性、空性、法身，得到迴光返照、得到開悟，明心見性，見到自己的不生不死的本性！

南無第三世多杰羌佛在《禪修大法》要佛弟子記住一點：重要的，無論修什麼禪修法，都離不開修行，要學懂佛陀所說的《什麼叫修行》，而且要落實在日常生活中，只有這樣，禪修才會真正成功。