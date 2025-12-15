台南觀光再升級 首推性別友善旅宿與露營場標示制度

台南市政府觀光旅遊局15日舉辦「2025台南性別友善旅宿認證暨民宿經營公約、露營場標示牌頒證記者會」，正式公布「性別友善旅宿認證」、「民宿經營公約標章」及「露營場標示牌」三項制度，表彰旅宿與露營業者在打造安全、尊重與多元友善旅遊環境上的努力，為台南觀光品質再添新里程碑。

台南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席，逐一頒發認證與標示予通過審核的旅宿及露營場業者。葉澤山表示，市府積極推動性別友善政策，延伸至觀光與旅宿產業，透過制度化認證，引導業者從空間設計、服務流程到員工訓練全面升級，讓旅客在台南感受到真正「被理解、被照顧」的住宿體驗。他也感謝相關公協會與業者的支持，透過公私協力，共同打造更具包容力的旅遊城市。

廣告 廣告

圖說：台南市副市長葉澤山(前排左三)與獲證業者合影，展現公私協力推動友善旅遊成果。(圖片來源/台南市觀旅局提供)

觀光旅遊局指出，首度推出的「性別友善旅宿認證」，共有36家旅宿業者通過審查，審核內容涵蓋空間設施、服務品質、員工教育訓練及性別友善政策等面向，確保理念能落實於實際營運中。另有33家民宿取得「民宿經營公約標章」，展現業者對永續經營與社區共好的承諾。

因應露營風氣盛行，市府也同步推動露營場合法化與標示制度，目前已有13家露營場完成設置登記，並獲頒露營場標示牌，成為六都首創。透過清楚辨識合法場域，提升旅客對戶外住宿安全與品質的信賴，讓露營體驗更安心。

觀光旅遊局強調，性別友善旅宿、民宿經營公約與露營場標示制度，皆為協助業者提升競爭力的重要輔導措施，未來也將持續邀請更多業者加入行列，攜手將台南打造為兼具溫度、永續與國際視野的友善旅遊城市。

更多品觀點報導

冬遊日本怎麼穿！旅日達人警告：洋蔥式穿法讓你熱到崩潰

濃濃歐洲聖誕氛圍「荷蘭村魔法節」12/6、12/7柳營登場

