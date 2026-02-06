台南計程車春節運價加成 2/13起連10天多收50元

（中央社記者張榮祥台南6日電）春節連假將屆，台南市政府今天宣布，台南市計程車運價2月13日至22日除分別依平常日、夜間加成計費，再依原運價多加新台幣50元，且和高雄市同步，避免兩市民眾往返混淆。

南市府交通局今天指出，台南市計程車運價規定，115年度春節加成自2月13日凌晨0時至22日晚上12時，共計10天，也就是農曆除夕前3天至大年初六，除分別依平常日、夜間運價（晚上11時至隔天清晨6時加2成）計費，再依原運價多加50元。

廣告 廣告

台南市計程車現行計費表已內建春節加成功能，計程車駕駛人須使用計費表內建功能選取春節加成，如未設定春節加成功能者，仍應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收，民眾應直接按計費表顯示金額支付車資。

此外，交通局考量春節假期前陸續有部分民眾提前返鄉，台南市計程車費率則和高雄市同步，加成期間也訂為10天，加成費率也相同，避免混淆，且有助於兩市往來。

交通局呼籲乘客共同監督計程車業者，下車時向駕駛索取乘車證明，若有不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等，可記下車號、搭車時間、駕駛姓名等資訊，再向相關單位申訴。（編輯：李錫璋）1150206