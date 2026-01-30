台南設金融特區 鎖定安平、中西區

財稅局代理局長陳家慶宣布將在中西區和安平區籌設台南金融特區。（記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

繼高雄市後台南市將成為第二個籌設金融專區的縣市！為響應金管會「亞洲資產管理中心」政策，台南市政府三十日於永華市政中心舉辦記者會，由副市長趙卿惠代表市長黃偉哲出席，宣布將以中西區及安平區作為示範點(實際範圍將與金管會確認協商公告為主）並成立「台南金融特區」，建構具有台南特色的金融生態系，吸引高資產族群資金回流投資台南。

副市長趙卿惠致詞說，中西區與安平區是台南金融機構最早、最密集的聚集地，具有安平商港、安平科學城、南科三期及樹谷園區等周邊節點，可形塑兼具金融、科技與產業動能的發展廊帶，金融特區不僅象徵「境內關外」新紀元的啟動，更有助串聯港灣開發、產業園區與高端辦公空間，提供金融機構與跨境服務所需的完整環境，市府已備妥完整底盤，期盼吸引國內外金融機構與資產管理業者進駐，共同打造台南金融新典範。

廣告 廣告

財稅局副局長陳家慶簡報說，台南金融特區將對標國際，導入國際金融業務、高資產業務、跨境金融服務三大核心，並提供國際金融一站式服務、私人銀行與家族辦公室，以及跨境理財服務等二十二項金融業務，並將偕同金管會提供「台南金融特區」之ＯＢＵ（國際金融業務分行）、ＯＳＵ（國際證券業務分公司）及ＯＩＵ（國際保險業務分公司）租稅優惠大利多與行政支持方案，以提升金融機構進駐誘因，有助引進國內外資金落地台南，並與科技產業、綠能建設與長照政策形成良性串聯，投過勸募投資機制，協助國際資本精準對接台南產業需求，促進產業升級。

三十日記者會包括台灣銀行台南分行、華南銀行台南分行、合作金庫南興分行、台灣中小企業銀行台南分行、中國信託西台南分行等金融業者出席支持，各議員服務處也派代表到場見證。