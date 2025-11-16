台南誠品前廣場化身質感親子遊樂園 助攻場域活化

台南誠品前廣場打造成期間限定親子遊樂園區，吸引親子體驗。(圖／記者林怡孜攝）

記者林怡孜／台南報導

近日民眾經過誠品生活台南館前，會發現廣場悄悄變身為一座色彩繽紛的迷你親子遊樂園，一整片彩繪棚架、可愛機台與多項遊樂設備鮮豔亮相，包括小型摩天輪、迷你海盜船、旋轉木馬與遊園小火車等，不僅讓大人小孩眼睛一亮，也迅速成為家長遛小孩的熱門新景點。值得注意的是，這座遊樂園採付費體驗，需購票入場。

本次期間限定的遊樂場由一家專營遊樂器械的創意行銷團隊打造。雖然民眾對夜市常見的兒童遊具並不陌生，但現場設備質感明顯高於一般夜市版本。每項遊具皆設有明確的身高限制、乘坐須知、開放時段與安全告示，並搭配工作人員引導與設施維護，讓家長能更安心地讓孩子體驗。有家長分享，能在市中心體驗到乾淨、安全的小型遊樂園真的很方便，是週末帶小孩放電的好地方。

廣告 廣告

造型可愛的迷你摩天輪成為亮點，吸引小朋友目光。(圖／記者林怡孜攝）

誠品生活台南自開幕以來，館前的「埕廣場」一直是市民休憩的重要場域。為提升公共空間使用效益，場地租借模式不僅能讓廣場在平日也保持活力，同時為場域帶來額外收益，成為城市空間活化的典型做法之一。此次遊樂園進駐，就是場域多元化利用的示範案例。創意行銷團隊的引入吸引更多親子族群停留，周邊商家也因人潮增加而受惠，有機會帶動場域與周邊經濟的雙贏。雖然目前尚未確定此遊樂園是否會成為常態化營運，但這座期間限定的「城市童樂園」已為南區注入年輕、活潑的氛圍。

飄移海盜船提供孩童刺激的遊樂體驗。(圖／記者林怡孜攝）

誠品生活台南表示，長期以來善用館內外空間打造閱讀、音樂、親子遊憩的多元場域。例如室內Forum空間定期舉辦新書分享、雙層書店不時舉辦音樂演出；戶外大步梯、館前埕廣場也是匯集活動的多元空間。本次將廣場打造成迷你趣味遊樂園，即日起至明年一月四日，歡迎大小朋友前來體驗，讓城市中心也能充滿童趣。