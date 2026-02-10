即時中心／連國程報導

嘉義東市場昨（9）日下午發生銀樓搶案，歹徒鎖定一家銀樓，佯裝買金飾，等老闆娘拿出金項鍊後隨即搶走，然而案發地點人來人往，銀樓老闆娘大喊搶劫，許多熱心民眾一聽到呼救，立刻上前幫忙壓制歹徒，也幫老闆娘討回重量４兩多的金項鍊，熱心的民眾當中，包括一名休假返鄉的員警鄧敬文。

警方表示，鄧敬文已從警10年，曾經在嘉義政府警察局服務約5年，113年10月調往台南麻豆分局。這次利用休假時間，與新婚妻子至東市場一家銀樓挑選金飾，突然聽到隔壁金飾店的老闆娘大喊搶劫，鄧敬文第一時間衝上前，與熱心民眾一同壓制歹徒，等待當地警方前來處理。



鄧敬文表示，他聽到隔壁銀樓老闆娘呼救時，立刻上前查看，發現歹徒身穿黑色長褲，被附近攤商追呼為搶劫犯，他當下先將歹徒壓制在現場，經被害銀樓老闆娘指認後，等待警方到場接手處理。鄧敬文表示，農曆春節快到了，他原本想選一條金飾給老婆當禮物，沒想到碰上搶案，他笑說，壓制歹徒後，禮物還是有買成，銀樓業者事後也在社群平台公布鄧敬文當時衝出店外逮人的畫面，大讚他見義勇為的表現。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／台南警休假返鄉遇銀樓搶案！與民眾合力壓制歹徒 店家大讚見義勇為

更多民視新聞報導

綠營議員初選震撼彈！紀政姪子入黨25年 宣布「退黨迎戰」理由曝光

鄭麗君今晚赴美簽署「台美關稅協定」？行政院回應了

《世紀血案》爭議未停！李遠怒批竄改歷史：藐視台灣社會共識

