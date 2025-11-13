台南警兵分3路攻堅起出大量毒品 3毒販被逮送辦

（中央社記者張榮祥台南13日電）台南市政府警察局少年警察隊10日兵分3路攻堅永康區3處地點，逮捕3名毒販，起出大量毒品；警方調查，吸食毒品的3名毒販平時多在安南區、東區及永康區販毒，訊後送辦。

少年隊今天表示，警方在某處鐵皮倉庫逮捕吳姓、曾姓及賴姓男子，在緝毒犬協助下查獲162包K他命共478公克、550包毒品咖啡包共2215公克、1926支彩虹菸、各式毒品分裝器具及新台幣37萬餘元。

據警方調查，3人多以永康出租套房及鐵皮倉庫為據點，平時將毒品存放於出租套房，由賴姓男子看管，待生意上門，再送到鐵皮倉庫，接著派人送貨。

警方表示，攻堅前已有人取走1批不明物品，正全力追緝；賴姓男子等3人尿液也出現毒品反應，訊後依毒品罪嫌送辦。（編輯：李明宗）1141113