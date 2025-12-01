台南警察接獲交通違規檢舉 罰單一開竟是「本人繳1200元」

台南市1名員警近日接獲民眾檢舉交通違規，開出一張罰單時，一比對竟發現被檢舉的人竟是自己。（翻攝自臉書@臺南市政府警察局第五分局）

也太糗了！台南市1名員警近日接獲民眾檢舉交通違規，開出一張罰單時，一比對竟發現被檢舉的人竟是自己，此事被曝光在台南市政府警察局第五分局臉書粉專，網友紛紛留言熱議。

台南市政府警察局第五分局近日於臉書粉專貼出一張罰單，苦笑詢問「舉承辦人開到自己罰單的機率有多少？」照片可見，該罰單為依檢舉人提供的影像證據，經查證後成立的違規案件，事發地點為台南市北區北安路，違規事實「駕駛人轉彎不依規定使用方向燈」，依《道路交通管理處罰條例》開出罰單1,200元。

廣告 廣告

台南市1名員警近日接獲民眾檢舉交通違規，開出一張罰單時，一比對竟發現被檢舉的人竟是自己。（翻攝自臉書@臺南市政府警察局第五分局）

粉專表示，備註「家人違規回家加強宣導」「罰單還是要自己乖乖繳」，最後也提醒「方向燈的用意在提醒後方車輛再來的行經動向，讓用路人能預先判斷及採取應變措施，避免碰撞的發生呦！請養成打方向燈的好習慣喔」。其他網友紛紛稱「沒有聖人，警察也會違規！多檢舉，總有一天檢舉到警察。笑死」

「看過更好笑的：阿公收到罰單，開單人竟然是孫子；過幾天後剛好是阿公大壽宴，氣氛有夠傻眼」「這是我看過最負責、不逃避的案例了！」「媽媽說：為什麼紅包少1,200」「了不起，負責！」「還好不是6,000」「承辦人自己變成案例教育」「這種習慣通常要收到罰單後才會改善，我就是其中一個，哈哈」。

更多鏡週刊報導

女兒討1200餐費「清寒母轉帳927元」！已是她帳戶全部 對話曝光惹哭人

超越365元鹹酥雞男！大學生徵陪玩東京「體驗女友感」 要她排行程還AA制網友酸爆了

點365元鹹酥雞就台女拜金？網列24超扯條件 狂酸「霸道羅漢腳」