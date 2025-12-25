台南警平安夜駐守車站⋯女高中生暖心靠近「1舉動」他破防：最好聖誕禮

記者林昱孜／台南報導

永康分局鹽行派出所員警邱柏穎駐守轉運站時，突然出現一名女高中生上前送暖。（圖／翻攝畫面）

27歲張文日前在台北車站、中山商圈隨機殺人，釀成4死11傷悲劇，整件事震驚社會，警方加強大眾運輸場站維安；針對整起事件檢討，中山一派出所所長哽咽吐真話：「不是殉職才值得被尊敬」，更是引起基層員警共鳴，台南市永康分局員警24日在車站駐守時，意外收到女高中生手寫感謝小卡，讓堅守崗位的同仁們，收到最溫暖的聖誕節禮物。

女高中生上前地上手寫卡片，感謝員警守護。（圖／翻攝畫面）

「謝謝你們這幾天的守護，每次在車站看到你們都覺得很有安全感，真的謝謝你們保護我們」，高中生遞上小卡片，短短幾句話，溫暖了在永康轉運站執行守望勤務的鹽行派出所警員邱柏穎，也溫暖了所有在工作崗位上守護民眾的同仁。

女高中生手寫小卡片，讓堅守崗位的基層員警倍感窩心。（圖／翻攝畫面）

邱柏穎當時全副武裝、攜帶長槍，在執勤過程中，第一時間見到女高中生靠近，還多了幾分警戒，沒想到下一秒，對方竟然上前伸出手遞出手寫小卡，感謝員警近日來針對轉運站執勤守望的辛勞。邱柏穎說，「收到這張卡片很感動，感謝民眾的肯定，這幾天的疲勞都瞬間消失了」。

昨(24)日適逢平安夜，永康分局藉著此事件發布臉書，讓民眾了解警察的各項勤務都是以保護人民為優先，讓民眾平安度過每一天是警察的責任，感謝社會大眾對警察同仁的支持。

