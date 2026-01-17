台南警抓翹牌挑路邊停車拖吊 民轟擄車勒贖：驗車都過了

多名騎士反映，機車停在路邊突被拖吊拔牌，原來是被警方取締未依規定懸掛號牌，相關標準與程序令人不解。（民眾提供）

台南發生多起停在路邊的機車遭警方取締翹牌，拖吊、拔牌並重罰3.6萬元，車主傻眼驗車通過仍挨罰，還有人以為機車遭竊，報案才知被警方拖走。有交通網紅接獲逾10件車主通報，更發現警方是用手機量測車牌角度，但法規未規定懸掛角度，僅以可清楚辨識為原則，認為員警擴大解釋法條，不少民眾怒轟根本是「擄車勒贖」，連第一線員警都傻眼。交通部公路局表示，建議警政署加強執法員警教育訓練，確保公正。

車牌翹牌取締爭議已久，近日交通社群熱議，台南市永康分局鹽行派出所疑似針對機車翹牌、改裝牌架等重點取締，在車主不在現場時，直接將機車拖吊或拔牌，相關議題在網路社群發酵，挨批都民國115年了，竟還能看到當街擄車勒贖，連該派出所的地標都一度被改名為「拔牌派出所」。

網紅「重車日誌－教士」受訪分享，約2天前爆出一輛停在路邊的重機，在監理站驗車通過，也沒有旋轉調整結構，警方竟趁車主不在時，直接拖走並拔牌，並開出未依規定位置懸掛車牌3.6萬元罰單，迄今已陸續接獲相關反映超過10件，且時間序是從去年11月開始至今，有車主還以為車子遭竊，報案才知是被警方依此拖吊。

「重車日誌-教士」表示，經民代協助詢問分局，更發現員警是用iPhone量測車牌角度，也有民眾罰單上註明「懸掛角度經測量56度」，但現行法規未規定車牌角度，僅要求前後方迎面都能清楚辨識車牌號碼，還有車主先前才被測速照相拍照，不久後就因懸掛角度被拔牌。

「重車日誌－教士」說，先前翹牌被取締通常是行駛中被開單，第一次看到這種偷襲行為，怒批當地警方自行擴大解釋法規，蓋過中央，面對浮上檯面的法規和執行面漏洞，盼中央訂出明確標準，讓車主和員警都有法源可依循。

國民黨立委羅廷瑋接獲民間反映，預計21日邀集交通部、警政署等相關單位開會協調。他建議，現行規範對第一線執法人員依據並不明確，中央應訂出具體規範、完善法規，才可以公平公正，避免取締爭議。

公路局說明，道路安全規則第11條規定，汽車號牌懸掛位置，除原設有固定位置外，應依下列規定懸掛固定，其中機車號牌每車一面，應正面懸掛於車輛後端的明顯適當位置。

公路局表示，現行公路監理機關檢驗時是以目視檢驗，並採車輛後方查看號牌能否清楚辨識車號為原則，內政部警政署於去年5月23日也曾回函認同採用公路監理機關認定原則，基於此，適法及執法並無疑問。

公路局提到，關於輿論報導執法人員取締標準引發爭議部分，將再建議警政署加強執法員警教育訓練，確保執法公正。

第一線員警也分享，實務上取締未依規定懸掛車牌，著重在改裝牌架，主要是抓「可變角度」，若要取締翹牌，都是「翹到看不到數字」才會取締，這也是對應先前中央宣布過的「可清楚辨識」法規標準。

對於機車停路邊因翹牌遭拖吊拔牌，該員警驚訝說「不能這樣拔吧」，一般都是取締行駛中車輛或車主有在現場時，因車輛是民眾財產，需謹慎處理，強制拔牌僅有逕行註銷、酒駕、毒駕等扣車狀況，若是牽涉車體改裝違規，實務上都會開違規單或驗車單，真的沒聽過這種做法。

