台南警接獲交通違規檢舉...登愣！竟是自己家人 罰單照開下去

台南一位警員近日接獲民眾檢舉，發現違規的人就是自己。圖翻攝自台南市政府警察局第五分局臉書



台南一名員警近日接獲民眾檢舉交通違規，赫然發現被檢舉的人就是家人，轉彎時忘記打方向燈，仍依法開出罰單，不過因為是家人，所以罰款他來繳。事情在警方臉書粉專曝光後，引起網友熱議。

台南市政府警察局第五分局上月28日發文「檢舉承辦人開到自己罰單的機率有多少？」並曬出一張罰單照，備註「家人違規回家加強宣導」、「罰單還是要自己乖乖繳」，又在留言區透露，承辦人代家人繳交罰款，笑問家人說：「明年紅包可以減1200嗎？」

由於違規項目是「駕駛人轉彎不依規定使用方向燈」，小編特別提醒，方向燈的用意在提醒後方車輛再來的行經動向，避免碰撞的發生，呼籲大家養成打方向燈的好習慣。

貼文吸引網友留言，「這是我看過最負責、不逃避的案例了」、「非常兩難的罰單」、「回家好好教育家人」、「還好不是6000」、「這種習慣通常要收到罰單後才會改善，我就是其中一個，哈哈」、「自己的業績自己賺」。

也有警察說「巡邏攔查時也攔過家人，當場直接開爆，不過後來也是找家人拿回罰單自己繳」，強調開單是職業守則，拿回罰單自己繳是情份。

還有人說看到更好笑的案例，「阿公收到罰單，開單人竟然是孫子。過幾天後剛好是阿公大壽宴，氣氛有夠傻眼」。

