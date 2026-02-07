台南警放水酒駕正妹 當晚「巧遇」滑進旅館密會5小時下場曝光

台南一名員警臨檢酒駕，對其中一名女乘客放水，事後還與女方在飯店房內私會5小時。（示意圖，Pixabay）

台南一名黃姓警員在2025年6月巡邏時，攔下一對酒駕情侶，沒想到他對後座石姓女子心生好感，竟然公權力私用指示同仁放水，隱瞞女方應受連坐處罰的事實，只讓廖姓男子一人承擔法律責任，讓女方逃過數千元的罰單。更戲劇化的是，黃員下班後在旅館門口與石女「巧遇」，兩人隨即進房暢聊5小時，誇張的違法行徑事後遭人檢舉，黃員因此丟了工作，被處以停職處分。

起訴書揭露，台南黃姓警員在2025年6月凌晨臨檢執勤時，因對酒駕後座的女子產生情愫，居然刻意隱瞞其違規情節，私下要求同事只開男方的罰單，故意放過女方，讓後座乘客石姓女子躲過6000元至15000元罰單，無事離開，酒駕的廖男則孤單被依違反公共危險罪送辦。

警察後來和女方在旅館門口「巧遇」？

這段「警民情緣」在黃員清晨下班後延續，兩人在石女下榻旅館大門偶遇，後來在女方旅館房內獨處5小時，整起事件直到被人檢舉才穿幫，台南市警局火速將他停職並補寄罰單給女方。除了這次包庇，檢方還查出他平常就把公務資料當成聊天話題，多次把嫌犯個資和偵辦進度傳給親友「分享」。

員警觸犯哪幾條罪？

調查顯示，黃員曾私自翻拍酒駕記錄與詐欺案報告，完全無視偵查不公開與個資法，涉嫌刑法公務員洩漏國防以外秘密等罪。檢方認為他身為執法人員卻帶頭違法，痛批他利用公權力圖利他人，且多次洩漏職務機密，觸犯貪污治罪條例及個資法及公務員洩漏國防以外秘密等罪。儘管黃員事後悔不當初，對自己的離譜行徑供認不諱，但違法事實明確，仍被檢方提起公訴，起訴書中特別提到，考量到黃員調查過程中坦承犯行且悔意十足，建請法院斟酌裁處。

