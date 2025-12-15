台南警方配合各項活動舉辦進行反毒、防詐、交通安全宣導

南市警方對學子解說如何辨識新興毒品。（市警局提供）

記者陳佳伶／新營報導

南市警方最近常配合地方辦活動前往進行各項宣導，市警局在一場學子反毒宣導書法比賽，針對學子進行反毒和識詐宣導，白河分局則前進秀祐里，利用冬至溫馨湯圓活動向長輩宣導交通安全和反詐議題。

市警局說，市府毒品危害防制中心、南瀛獅子會日前舉辦反毒宣導書法比賽，警察局受邀到場設攤進行反毒反詐宣導，現場展示各式新興毒品包，向學子解說如何辨識新興毒品、毒品偽裝術及拒絕方法，提醒切勿因一時好奇或貪念誤入歧途，勇敢拒絕毒害。

另以有獎徵答、提供宣導品方式，將一六五打詐儀錶板網頁資訊、普發現金及新興詐騙手法、防制方法等資訊，介紹如何識詐與防詐。

白河區秀祐里舉辦「喜迎冬至團團圓圓」溫馨搓湯圓活動，讓長輩們回憶起過去的節慶記憶，還能享受製作湯圓的樂趣。

白河警方為長輩宣導交通安全和識詐、防詐觀念。（白河分局提供）

白河警分局派員前往實施交通安全及反詐騙的宣導，向年長者宣導「行人安全」、「酒後不開車」、「騎乘機車配戴安全帽」等交通安全觀念，提醒民眾遵守交通規則，確保自身與他人用路安全。

針對近期常見的詐騙手法，如假投資、假檢警、網路購物詐騙等進行說明，提醒長輩提高警覺，牢記「不聽、不信、不匯款」原則，遇有疑似詐騙情形可立即撥打一六五反詐騙專線或打一一０報案。