台南警查毒案驚破黑幫軍火庫 「鴻圖大展」匾額後藏高仿衝鋒槍

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台南警方追查毒品案時，意外在殯葬業倉庫內查獲黑幫軍火庫。（圖／翻攝畫面）

台南市永康警分局追查毒品案源頭時，意外破獲一處藏匿於殯葬業倉庫內的黑幫軍火庫，查獲多把高仿槍枝及子彈。

永康分局接獲治安情資，指竹聯幫聖堂台南分會成員白天以殯葬業作為掩護，暗中涉嫌藏匿軍火。永康分局隨即報請檢方指揮偵辦，並聯合4個單位成立專案小組，經長期蒐證、跟監後展開收網行動。

專案小組於清晨兵分多路，持拘票及搜索票前往新市、新化、玉井及安南區等地同步搜索。

專案小組在新化區一處倉庫內，竟於「鴻圖大展」匾額後方的隱密夾層，查獲黑市罕見、結構精良的高仿AR 9mm衝鋒槍1把，以及高仿92s、X6、936等短槍共4把，均附有彈匣。

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警方另於安南區據點查獲高仿伊拉克空氣槍1把及CO2氣瓶8瓶，合計查扣各式長短槍械共6把、子彈47顆，並當場拘提37歲吳姓主嫌及魏姓共犯到案。

警方目前正持續追查槍械來源，以及是否曾被用於其他不法案件。全案已依涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌，移送地檢署擴大偵辦。

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