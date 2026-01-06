台南警溯源槍砲案 查獲卡片、手機造型折疊手槍

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市警察局刑警大隊根據一起槍砲案件溯源調查，跟監數月後去年12月底查獲2名嫌疑人，起出便於偽裝攜帶的卡片型及手機型摺疊手槍各一把，將再深入追查來源及流向。

台南市刑警大隊偵三隊長葉振煌今天接受媒體聯訪表示，警方根據一起民國113年槍砲案，持續向上溯源，調閱大量資料進行分析，鎖定槍枝來源，隨即與白河分局組成專案小組，並報請台南地檢署指揮偵辦，針對涉案人及涉案處所進行長期監控。

葉振煌表示，經數月跟監蒐證，於114年12月下旬見時機成熟，持搜索票將涉案陳姓男子及官姓男子查緝到案，起獲非制式卡片型手槍1枝、手機型手槍1枝、霰彈槍子彈2顆等證物。

他說，查扣槍枝為罕見微型槍枝，外型乍看為薄型卡片盒及手機，經摺疊展開成為手槍，可裝填2發子彈，便於攜帶及偽裝。

專案小組人員起初誤以為是玩具，經進一步檢視後才確認為具殺傷力改造手槍，嫌疑人自稱透過網路購買摺疊手機造型玩具槍後，自行改造再轉售牟利。

警方指出，這種槍枝具隱蔽性，對執法人員與社會大眾安全構成極大威脅，將深入追查是否流向市面及來源。（編輯：陳仁華）1150106