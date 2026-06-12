台南警瓦解竹聯幫聖堂據點 「鴻圖大展」匾額藏高仿衝鋒槍

社會中心／程正邦報導

永康警方掃蕩竹聯幫不法份子，起獲長短槍枝共6把。（圖／翻攝畫面）

台南市警局永康分局在向上溯源追查一宗毒品案件時，意外破獲了一處隱匿於殯葬業倉庫內的黑幫軍火庫。專案小組在現場查獲多把結構極為精良、具備強大殺傷力的各式高仿槍枝與子彈。更令辦案人員震驚的是，黑幫成員竟然將大批黑市罕見的長短槍械，藏匿在寫有「鴻圖大展」的祝賀匾額後方夾層內，企圖藉此規避警方查緝，所幸在專案小組密不通風的布局下仍全數落網。

永康警方在倉庫匾額「鴻圖大展」後方夾層起出多把長短槍枝。（圖／翻攝畫面）

殯葬業當掩護實為竹聯幫黑幫軍火庫

永康分局日前接獲可靠的情資，指出竹聯幫聖堂台南分會的黑幫成員，平日白天集體以經營殯葬服務業作為行業掩護，私底下卻涉嫌暗中在堂口與倉庫內藏匿大批非法軍火，嚴重危害中南部地區的治安。警方對此不敢大意，隨即報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，並聯合其他4個單位成立聯合專案小組，歷經數個月的跟監、埋伏與蒐證後，見時機成熟決定展開拂曉收網行動。

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專案小組在清晨調集大批警力兵分多路，持法院核發的拘票與搜索票，同步前往台南市新市區、新化區、玉井區以及安南區等黑幫據點進行攻堅搜索。當辦案人員荷槍實彈突襲位於新化區的一處殯葬業倉庫時，現場堆滿了祭祀用品與雜物，起初並未發現明顯異狀。

永康警方接獲情資，破獲竹聯幫軍火庫。（圖／翻攝畫面）

四把高仿短槍與彈匣全數遭警方查扣

然而，經驗豐富的專案小組人員在細心搜索時，注意到牆上懸掛的一幅「鴻圖大展」木質大匾額後方似乎另有玄機。警方將匾額取下後，赫然發現後方牆面被挖空設計成隱密夾層，當場在裡面起獲1把在黑市極為罕見、結構結構精良且火力強大的高仿AR 9mm衝鋒槍。此外，夾層內還整齊擺放了高仿92s、X6、936等短槍共4把，且每把槍枝均各自附有完整彈匣。

隨後，另一路專案小組人員也在安南區的黑幫據點內，起獲高仿伊拉克空氣槍1把以及供其使用的CO2氣瓶8瓶。本次緝毒溯源行動合計共查扣了各式不法長短槍械6把、子彈47顆，並在現場當場拘提37歲的吳姓主嫌以及魏姓共犯到案。警方目前已將查扣的槍枝送往刑事局進行殺傷力鑑定，並正持續追查這批黑市軍火的來源管道，同時清查是否曾被用於其他重大槍擊或暴力恐嚇案件。全案訊後已依涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及《組織犯罪防制條例》等不法罪嫌，移送台南地檢署擴大偵辦。

永康警方掃蕩竹聯幫不法份子，起獲長短槍枝共6把。（圖／翻攝畫面）

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