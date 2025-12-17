台南警用無線電通訊失靈 議員蔡宗豪呼籲正視基層員警安全





台南市日前發生一起女員警執勤時遭斧頭攻擊事件，雖未造成嚴重傷亡，但市議員蔡宗豪說，該案件已暴露出警用無線電通訊失靈隱憂，第一線員警在危急時刻按下無線電求救，卻無法傳遞訊息，形同讓基層員警暴露在高風險環境中，卻「孤立無援」，此問題不容再被忽視。

市議員蔡宗豪表示，無線電如同警械與防護裝備，是基層員警最基本、最重要的安全配備之一，若在關鍵時刻失去功能，等同讓制度失靈。警察不是通訊設備測試的白老鼠，更不能在尚未完善前就全面上線使用，讓基層承擔風險。

蔡宗豪強調，警察每日在第一線面對高度風險，是為了保衛人民，無線電不是附加設備，而是攸關生死的安全底線。他要求警察局務必加快改善通訊死角，特別是室內訊號的問題，並持續向中央爭取資源，確保每一位基層員警在任何時間、任何地點，都能即時求援、即時獲得支援。

市警局回應，目前台南市有9座中繼台，明年預計再增設5座，並配置50部雙向擴大器（BDA），以改善通訊死角。相關單位亦坦承，現行數位式無線電系統與過往類比系統在波長與穿透力上存在差異，特別是在室內空間、密閉建築與市區老舊街廓，訊號不良問題更為明顯，多處盲區，改善工程仍需時間。

