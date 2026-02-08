台南警界彭于晏嘴硬「借廁所」 同房後座妹5hrs對話曝

社會中心／李汶臻報導

台南市警二分局一名黃姓員警，因長相出眾被封為「警界彭于晏」。日前遭檢舉疑涉濫用公權力，未依法開罰酒駕案同車乘客，事後甚至與後座女乘客在旅館外接觸，後續兩人還同進房間長達5小時並傳出親密互動聲響。全案曝光後，黃員昔日「戰神」形象大翻車，目前已遭停職、6年的從警生涯宣告暫停。

「警界彭于晏」涉包庇酒駕同車女 「戰神」形象崩壞

台南「警界彭于晏」去（2025）年臨檢攔查一對雙載情侶，騎士廖男驗出酒駕遭依法移送；但後座石女依法應受罰，豈料「警界彭于晏」黃員卻涉嫌包庇對方、未予開單。事後還被發現與對方一同滑進飯店房間長達5小時，形象大崩壞。

有「警界彭于晏」稱號的黃姓警員，涉嫌包庇酒駕女乘客，還到旅館5小時，但事後堅稱「借廁所」。（示意圖／翻攝畫面）

暖警變色警？超反差模樣一次看

如今，黃員的背景與正面照全被起底。據《三立新聞網》報導，黃員警專37期行政警察科畢業，他2020年10月被分發至台南市警局二分局服務，從警以來績效優異，光是2022年間就偵破345件刑案，累積功獎數居全台警員之冠，因此獲「戰神」封號。

除績效突出外，黃員亦曾因主動協助轄區經營傳統理髮店、生活困頓的老婦人，號召同仁上門消費、助其度過難關的善舉獲得好評。然而，有「酒駕殺手」稱號的黃員，最終竟因包庇酒駕案後座女子並與對方進出旅館，形象重挫、葬送從警生涯。

臨檢未開單又同進旅館 5小時行蹤掀議

回顧本案細節，據起訴書指出，黃員清晨退勤後在台南中西區一處旅館外再度遇到石女，雙方交談後於清晨5時左右一同進入房間，直到上午10時42分才離開，事件遭人檢舉後曝光。警二分局事後回應稱，案件已由檢方提起公訴，已依法對黃員執行停職處分，並完成相關補罰。

黃姓警員長相出眾，獲封「警界彭于晏」，正面照流出。（圖／翻攝畫面）

儘管黃員面對調查，始終堅持自己是前往借廁所，在房間內只是與石女聊天。但一男一女「同房5小時」依舊引發外界好奇。據《三立新聞網》報導，當時酒駕的廖男曾受訪時表示，自己願意為酒駕違規負責，但對警方疑似以職務之便、接近其女友感到難以接受，並指稱曾在旅館房內聽見親密互動聲響。房內音檔顯示，黃員曾主動向石女提及未被開罰一事，石女隨後則笑著詢問自身可能涉及的責任與罰則「是不是正常來講還會在警局？」、「我要負的責任是什麼？什麼罰單？」，黃員則回應，酒駕案件中後座乘客依法也可能面臨連坐處分。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

