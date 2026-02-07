台南警界彭于晏大翻車！幫妹子躲酒駕罰單 下班旅館巧遇「共處5小時」

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

台南市警局第二分局爆出一名外型亮眼、被稱為「警界彭于晏」的黃姓員警，涉嫌在值勤期間包庇酒駕，甚至事後與當事女子同進旅館單獨相處5小時。台南市警察局接獲檢舉後展開調查，已對黃員停職處分，並移送司法偵辦。

有「警界彭于晏」之稱的台南黃姓員警，涉嫌在值勤期間包庇酒駕，甚至事後與當事女子同進旅館單獨相處5小時，涉貪污、個資法等罪遭起訴。（圖／翻攝畫面）

事發於去年6月中旬，黃員凌晨值勤時，查獲一對雙載情侶酒駕，騎士廖姓男子酒測值達0.49毫克，後座石姓女子依法亦應受罰，但黃員疑似因對石女產生好感，指示不知情同事僅對廖男開罰，隱匿石女違規事實。當日凌晨5點下班後，黃員又在中西區旅館門口巧遇石女，兩人隨後一同進入房間停留約5小時，直至上午10點左右黃員才獨自離開。

事件因警局接獲檢舉而曝光，警方除對石女補開罰單外，當下立即將黃員停職處份。檢方進一步追查發現，黃員除涉嫌包庇酒駕外，還曾拍攝酒駕當事人身分證與酒測資料，傳送給親友。甚至還在去年8月間，將另一起詐欺案的偵查資料翻拍外流，行為已嚴重違反警紀，最終依違反《貪污治罪條例》、《個人資料保護法》及公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌，對黃員提起公訴。

◎《FTNN新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒；未滿十八歲禁止飲酒。

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

