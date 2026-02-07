台南警界彭于晏抓酒駕「放過妹子同進摩鐵5小時」 綠帽男氣炸舉報

台南市警二分局一名黃姓警員，因外型神似藝人彭于晏，在地方警界頗具知名度，卻遭控於執勤時涉嫌包庇違規。（圖／翻攝畫面）

台南市警二分局一名黃姓警員，因外型神似藝人彭于晏，在地方警界頗具知名度，卻遭控於執勤時涉嫌包庇違規，甚至在案件處理後私下與當事人女友會面，引發外界質疑公權力是否遭濫用。案件已遭檢方依圖利罪起訴，分局也宣布將其停職，並展開行政調查。

事件發生於2025年6月22日凌晨。黃員巡邏時攔查一對雙載機車情侶，發現騎士酒測值高達0.49毫克，依法將人帶回派出所偵辦。依規定，後座乘客若明知對方酒駕仍搭乘，也須開罰6000元至1萬5000元。

不過檢方調查指出，黃員疑因對後座女子有好感，未告知承辦同事該女子同樣違規，僅對騎士開單，女子則未遭裁罰即離開派出所。

騎士後續被依公共危險罪移送台南地檢署，未料黃員得知該女子下榻旅館後，於騎士遭拘留期間前往旅館與女子會面。兩人進入房間停留約5小時後，黃員才離開。此舉引發騎士強烈不滿，並向相關單位檢舉，還提供錄音檔作為佐證。

對於外界指控，黃姓警員全盤否認，表示是在下班後於派出所附近「巧遇」女子，僅進房聊天與如廁，否認有不當關係，更否認利用職權圖利對方。然而檢方認為仍涉不法，偵結後提起公訴。

台南市警二分局副分局長江彥勳表示，分局秉持「警紀警辦」原則，案件既已起訴，已依規定將黃員停職，同時補開女子罰單，並針對相關行政責任從嚴檢討，如涉違法絕不寬貸。

據了解，黃姓警員為警專37期畢業，從警4年，曾因查緝酒駕與毒品案件績效亮眼，被同仁稱為「酒駕殺手」，2022年間更偵破多起刑案，形象一度備受肯定，亦考取警大二技，仕途原被看好。此次風波爆發，不僅重創個人前景，也讓警察形象再度面臨考驗。



