台南警界彭于晏「放過違規妹子」滑進摩鐵5小！超展開親密音檔流出

台南市警二分局一名被稱為「警界彭于晏」的黃姓員警，日前遭檢舉疑涉濫用公權力，警方報請檢方偵辦後，查出其疑因對一名女子產生好感，未依法對酒駕案件同車乘客開單，並在對方投宿旅館外再次接觸，後續同進房間停留一段時間。全案偵查終結後遭檢方提起公訴，黃員也被依規定停職處分。而當時該名女子的男友受訪表示，自己因酒駕遭取締並配合處理，但質疑警方行為失當，並指曾聽見旅館房內出現親密互動聲響。





根據據起訴書內容，事件發生在2025年6月22日凌晨，黃員執行臨檢攔查一對雙載情侶，廖姓男子酒測值0.49毫克遭依法移送；後座石姓女子依法應受6000元至1萬5000元罰鍰，卻未被開單，黃員疑因對對方產生好感，在派出所指示不知情同仁僅製作駕駛違規單，未呈報女子責任，使其離開未受裁罰。

台南警界彭于晏「放過違規妹子」滑進摩鐵5小時！超展開親密音檔流出…酒駕男友崩潰

黃姓員警清晨退勤後於中西區一處旅館門口再次遇見石女，雙方閒談後於清晨5時許一同進入房間。（圖／翻攝畫面）

起訴內容並指出，黃員清晨退勤後於中西區一處旅館門口再次遇見石女，雙方閒談後於清晨5時許一同進入房間，直到上午10時42分才離開。整起事件在遭檢舉後曝光，警二分局表示，案件既經檢方起訴，已依規定執行停職並完成補罰作業。

房內音檔曝光，黃員先提及石女未遭裁罰一事，石女隨後笑問「是不是正常來講還會在警局？」、「我要負的責任是什麼？什麼罰單？」。（圖／翻攝畫面）





另據《三立新聞》報導，廖男去年6月受訪時表示，自己願意為酒駕違規負責，但質疑警方濫用職權搭訕女友，甚至指稱曾在旅館房內聽聞親密聲響，無法接受。房內音檔曝光，黃員先提及石女未遭裁罰一事，石女隨後笑問「是不是正常來講還會在警局？」、「我要負的責任是什麼？什麼罰單？」黃員則回應，酒駕案件中後座乘客依法也可能面臨連坐處分，隨後雙方超展開互動，於房內停留約5小時後才離開。

