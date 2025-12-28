台南警竟是偷拍狼！遭人妻超商活逮 喊冤「有偷拍被車撞死」

[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導

台南一名人妻日前在超商取貨時，遭一名男子持手機偷拍裙底，被人妻逮到後，對方發誓「如果有偷拍我出去被車撞死」，卻不肯讓人妻查看手機，躲進廁所，待警員獲報到場時，偷拍的照片和影片疑似早被刪光，人妻已控告害秘密及性騷擾罪嫌。而據了解，這名涉案的男子竟是台南市第三警分局一名楊姓警員，警方回應，該名警員經檢方複訊後無保請回，後續會將手機送請鑑定還原，釐清案情。

台南第三分局一名楊姓警員遭控在超商偷拍人妻裙底，檢方訊後諭令無保請回，後續會將手機送請鑑定還原，釐清案情。（示意圖／翻攝自Google Maps）

該名人妻上周一（22日）在Threads發文控訴，前一天在7-ELEVEN台南康橋門市取貨時，一名男子假借詢問問題貼上來，並一直靠她很近，令她感到很不舒服，下意識覺得對方在偷拍裙底，猛一回頭就發現對方手機鏡頭朝上放在她的裙子下方，她立刻抓住對方的手大喊「你是不是在偷拍！」對方直說沒有，並發誓「如果有偷拍我出去被車撞死」，沒想到人妻要求查看手機時，對方企圖落跑不成，便躲進男生廁所，待警員獲報趕來查看手機，照片和影片疑似早被刪光了。

人妻表示，調閱監視器畫面拍下對方拿著手機往她裙底伸去，男子因此被依現行犯逮捕，人妻氣得提告妨害秘密及性騷擾罪嫌。人妻並透露警員大讚她勇敢，但她認為做錯事的是對方，「我今天揭露他，就可以少一個受害者」，也呼籲其他女性朋友遇到這種人不要怕，「一定要大聲呼救，還是會有很多人幫助你，你不是一個人，這種行為一次都不能姑息」。

據了解，這名偷拍狼竟是台南市第三警分局一名楊姓警員，他被逮後仍堅決否認犯行，檢方訊後已諭令無保請回，並查扣手機送交數位鑑識還原。對此，楊姓警員所屬的台南第三警分局與偵辦案件的永康警分局態度低調，第三分局表示，將持續關注後續偵審情形，秉持「警紀警辦」、「勿枉勿縱」、「不護短」態度，若楊姓警員確實發現涉有不法，將從嚴究辦。

