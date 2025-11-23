台南議員李宗霖完婚 百桌盛宴貴賓雲集、總統賴清德錄影祝賀

東區市議員李宗霖與律師陳嘉玲欣喜結婚。(李宗霖服務處提供)

記者翁順利／台南報導

無黨籍台南市東區議員李宗霖與律師陳嘉伶於二十二日晚間完成終身大事，婚宴席開百桌，台南市長黃偉哲和多位中央、地方民意代表到場道賀，總統賴清德亦特別錄製影片獻上祝福。

李宗霖與陳嘉伶因皆曾投入台南市議員選舉，理念契合而結緣，陪伴彼此走過轉換跑道的低潮、閉關考試的沉潛、當選議員的喜悅等人生重要階段，歷經八年愛情長跑，最終修成正果，步入婚姻殿堂。

李宗霖在婚宴致詞時表示，台語的「妻子」要唸做「牽手」，兩人在二零一八年一起經歷市議員選舉敗選時，自己在宣傳車上牽著嘉伶的手一起謝票，讓他體悟到，不只是牽手面對選舉的結果，正如婚禮嘉賓的金曲歌王謝銘祐獻唱「路」的歌詞：「有路，咱沿路唱歌，無路，咱繞溪過嶺」，將與嘉伶牽著手面對未來的人生。新娘陳嘉伶則含淚說，愛情長跑過程經歷多次分合，慶幸也感謝彼此能有勇氣再度擁抱對方。

黃偉哲市長特別勉勵新人應該要對台南的生育率做出貢獻，現場笑聲不斷。立委林俊憲以身為李宗霖的台南一中與成功大學學長，表達深切祝福與勉勵。議長邱莉莉說，李宗霖像自己的弟弟，勉勵新人們要一起攜手創造美好的家庭。

婚禮並播放賴清德總統的祝賀影片，總統提醒宗霖要記得，不可以用質詢的口吻對待嘉伶喔！新娘也記得，家庭不是法庭，千萬不要用法庭辯論的規格來面對宗霖，愛情與家庭最好不要講道理；總統幽默的談話引來全場歡笑聲。

婚宴特別安排趣味答題活動，考驗賓客對新人感情故事的了解程度，最終由李宗霖的好兄弟高雄市議員張博洋以最快秒數全數答對，他形容他像是這對情侶的交往字典，歷歷在目，今晚讓他非常感動。