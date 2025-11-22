台南議員李宗霖迎娶卡關 開村內廣播請新娘鄉親幫忙

李宗霖為了娶親闖關，到新娘家里內的廟宇廣播，請里內鄉親幫忙集愛心貼紙幫他闖關，一旁的老丈人看了直笑。（翻攝高雄市議員張博洋臉書／郭良傑台南傳真）

李宗霖在迎娶的前一晚在臉書貼出他與妻子在競選的旗幟，表示他與妻子經過許多刻骨銘心的事情。（翻攝李宗霖臉書／郭良傑台南傳真）

台南市無黨籍議員李宗霖22日到嘉義縣太保市田尾里，迎娶當地里長陳獻發的二女兒陳嘉伶，見他衝到村內廣播中心，說自己38歲了，要大家幫忙給愛心貼紙，他得收集足夠的愛心貼紙才算過關，他像選舉宣傳一般廣播，講的讓老丈人在旁一直笑。新娘姐妹設計的有趣關卡，包括計步器的數字要到1314，新郎答錯題目要吃檸檬片等，增添不少趣味。

為了順利迎娶，李宗霖衝到村內廣播中心說：「今日來田尾庄這個貴寶地，要來取里長的二女兒，請各位鄉親幫幫忙，讓我順利娶老婆，我是台南市議員李宗霖，懇請大家聽到廣播後，到里長家門前，賜我愛心貼紙，這比選舉還困難，我38歲了，拜託大家。」

廣播結束，台南市議員李宗霖和伴郎們來到岳父家門前，誠懇拜託鄉親父老，讓他順利過關，親友團也幫忙向里民們拜託，才集滿愛心送給新娘的姊妹們，讓他好不容易過了關。

接著李宗霖在新娘家門前大喊「陳嘉伶我來了！」，接著進到新娘家接受新娘姊妹們的垮驗，一群伴郎賣力踩地踏步，每個人身上都有一個計步器，加起來要是1314，才算過關。李宗霖的好兄弟、高雄市議員張博洋擔任伴郎，陪李宗霖賣力踏步，弄得滿頭大汗，面對重重關卡，替李宗霖捏一把冷汗。

新娘姊姊設計與新娘有關的題目考問新郎，答錯就要吃一片檸檬，結果，李宗霖吃了幾片檸檬片後終於過關，到岳父岳母這關，他直接下跪喊「爸爸媽媽，拜託。」老丈人急忙把他扶起，才成功抱得美人歸。

