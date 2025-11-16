台南議員第1選區恐減1席 婦女保障名額成必爭席次

國民黨台南市議員蔡育輝勤跑基層，3年前在市議員選戰中獲台南市議員第1選區最高票數，這次被看好選情穩定。（程炳璋攝）

台南市議員第1選區（大新營、大白河）民國111年藍綠席次2比3，另1席為無黨籍，國民黨議員張世賢選後在113年病故，樁腳被瓜分，一般推測國民黨將瞄準婦女保障名額推出女將，若採藍白合與台灣民眾黨共推婦女人選，對民進黨恐產生衝擊。

台南市第1選區原有6席，因張世賢病故，現任5人都欲連任，卻因人口減少，這次面臨減1席名額，從6席降為5席，同時有新的競爭者出現。與嘉義縣長翁章梁交好的張新斛傳出將以無黨籍參選，要搶張世賢留下的白河、東山區在地票源。

國民黨籍蔡育輝3年前拿下最高票，過世的張世賢得票數第4，一般認為國民黨在此有至少2席空間，民進黨提名4席，雖選上3席，票數都在後段班，其中沈家鳳當年以婦女保障名額，擠下票數較高的同黨劉米山當選，被藍營視為有機會攻破的弱點，為搶婦女保障名額，藍營預料再推女將參選。

國民黨台南市長參選人謝龍介早擬訂「藍白合」選戰策略，未來各區可能有藍白合作共推人選機會。外界評估，若國民黨讓出第1選區的婦女名額給民眾黨，藍白共推1名地方關係、地緣性好的女將參選，對民進黨來說，將面臨最直接衝擊。

除了外患，民進黨也有內憂，在民進黨提名3席情況下，現任立委賴惠員可能再推自家人馬參選，在提名3席的前提下，若參選人馬超過3人，屆時民進黨可能先辦初選，造成內鬥。

台南市雖為綠色大本營，民進黨在第1選區並無壓倒性優勢，現任3人3年前的當選票數幾乎都在後段班，未來綠營的初選內鬥、藍白的參選布局，都是激化第1選區選情的變數。

