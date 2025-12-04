台南議員連署修法 非法占市地不得優先承買

台南市議會4日進行議案二、三讀會，國民黨議員蔡育輝尋求跨黨派連署，修正「占用市有不動產地受輔導之承租人，無優先承買權」以及「休閒活動場館自治條例第5條第1項」，電子遊戲場所、麻將館、德州撲克館須離學校、住宅500公尺以上，要求台南市府為社會善良風俗以及公平正義，落實執行新修正條例。

台南市國民黨議員蔡育輝提案獲跨黨派連署，將修正「占用市有不動產地受輔導之承租人，無優先承買權」。（台南市議會提供／郭良傑台南傳真）

蔡育輝指出，台南市不少市有不動產遭非法占用後，市府便宜出租，市議會財委會勘查後發現，部份市有不動產承租人，是早年非法侵占後，只繳納使用補償金，受輔導而就地合法承租至今，還可依土地法取得優先承買權，承租戶中有人占用市地2000多坪，經輔導後，只繳少數租金面積這麼大，這無異是獎勵非法侵占。

蔡育輝表示，市有不動產租金以當期土地公告地價總額5％，與市價有相當大落差，目前法規並無限制租金年限及續約次數，以致出現廉價租金續約數十年，造成既有承租者壟斷利益的不公平情形。

這項提案獲34位議員連署，將修改為「出租市有不動產的期限設定為5年，並得續約1次，若為原占用市有不動產而受輔導之承租人，應於續約時明定無優先承買權，否則不與之續約」，蔡育輝表示，請市府為了市民權益及彰顯公平正義，修改這項辦法，不得非法占有、不得轉租，不得優先承買。

拉開台南市議會國民黨團書記長林燕祝強調，電子遊戲場館與學校、住家拉大距離，是為了保護後代子孫，更是為了回應為人父母的擔憂。（台南市議會提供／郭良傑台南傳真）

另外，為仿效孟母三遷精神，蔡育輝也提案修正「台南市休閒活動場館市業管理自治條例第5條第1項」，將電子遊戲場所、麻將館和德州撲克牌館離學校住宅200公尺提高到500公尺以上，此修正案也獲得33位不分藍綠跨黨派議員連署。

國民黨團書記長林燕祝強調，孩子是父母的寶貝，現在的家長非常重視孩子的學習環境，很多父母陳情說，學校附近好多電子遊戲場所、麻將館和德州撲克牌館，為人父母者都擔心小朋友會受到影響，除了嚴加稽查管理，將200公尺修改為500公尺以上，拉開這些休閒活動場館與學校和住家距離，是為了保護後代子孫，更是為了回應為人父母的擔憂。

