台南議會掀史上最大世代交棒潮

下屆台南市議員選舉，現任國民黨籍議員曾培雅（右）派兒子歐政豪（左）代表出征。（本報資料照片）

隨著年底地方選舉腳步漸近，台南市正醞釀縣市合併升格以來最大規模的世代交替。多位叱吒風雲的現任資深議員紛紛宣布退居幕後，改由家族子弟披掛上陣。這股橫跨藍綠、無黨籍的「政二代」接班風潮，不僅是家族政治火種的延續，更將讓議會版圖重新洗牌。

回顧台南市議會的歷史，家族傳承已成勝選鐵律。從賴美惠交棒李宗翰、謝財旺傳承謝舒凡、陳文賢由陳秋宏接軌，到林志聰、林阳乙分別交給余柷青與林冠維；曾順良家族由曾信凱與曾之婕接力，蔡玉枝則傳承穎艾達利，在在顯示只要基層服務不中斷，家族實力即能轉化為最穩固的選票保障，讓政治香火代代相傳。

綜觀下屆台南市議員選情，這波交棒潮堪稱「史上最強」。國民黨方面，第三選區老將尤榮智早已定調由女兒尤淨寬接手；第九選區林美燕、第十選區曾培雅，分別派出兒子葉翰勳、歐政豪代表出征，試圖透過專業青年形象吸引新一代選民。

民進黨方面，第六選區郭清華交給女兒郭品辰，喊出「接棒希望」；最特殊的莫過於第八選區，現任沈震東因兵役考量，改由弟弟沈震南出征。此外，第七選區無黨籍李鎮國也由兒子李秉倫接手，並預計投入國民黨初選，為該區投下變數。

不過，儘管這些接棒者多已在服務處歷練多年，被視為「贏在起跑點」，但挑戰依然嚴峻。特別是民進黨為回應社會對「政治世襲」的觀感，設有「政二代條款」，限制三親等內親屬不予民調加權，這也意味著沈震南、郭品辰等綠營新人，必須在初選中「實打實」地肉搏競爭。

政壇人士指出，在網路空戰與傳統陸戰交織的現代選戰中，這批高學歷的「二代們」雖有家族光環，但如何擺脫世襲標籤，提出令人眼睛一亮的政見，才是能否成功接棒的關鍵。