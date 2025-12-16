台南護專再度邀請國際殯葬專家金開文 分享溝通與管理

圖▲台南護理專科學校化妝品應用科邀請熹樂集團創辦人金開文（左）蒞校演講，台南護專總務長江明翰（右）出席與會。(圖/台南護專提供)

台南護理專科學校化妝品應用科於十五日舉辦專題講座，邀請從事殯葬業逾三十年的熹樂集團創辦人金開文，以「殯葬業的溝通與管理」為題，與學生進行深度分享。講座內容結合理論與實務，深入剖析殯葬產業第一線的溝通挑戰與管理思維，讓學生對生命服務產業有更全面的認識，現場反應熱烈，獲得學生高度迴響。

台南護專總務長江明翰表示，學校每年針對化妝品應用科學生進行職涯規劃調查時，總會有幾名學生明確表達未來希望投入遺體化妝師或相關生命服務工作的意願，這樣的選擇讓他深感欽佩。為協助學生更具體了解殯葬服務業的實際樣貌與產業現況，並打破社會對該行業的刻板印象，學校特別聘請學經歷豐富、實務經驗完整的熹樂集團創辦人金開文擔任特聘教授，親自與學生分享從業歷程與專業能力養成。

圖▲熹樂集團創辦人金開文於課堂中分享殯葬業的溝通與管理實務，與學生交流產業第一線經驗。(圖/台南護專提供)

金開文為政治大學廣告學系、文化大學全球品牌與行銷研究所畢業，具備完整的行銷與管理背景。大學畢業當年投遞履歷尋找工作時，他原本志在進入演藝圈擔任製作人，卻因緣際會踏入殯葬產業，未料一待便是三十年。他說，一般人對殯葬業多半抱持恐懼與距離感，但在實際投入後，逐漸體認到這是一份極具意義與價值的工作，不僅協助亡者走完人生最後一程，也陪伴家屬度過最艱難的時刻，是一份神聖且能帶來高度成就感的志業。

除了在台灣深耕殯葬服務體系，金開文亦積極拓展國際視野。六年前配合政府新南向政策，他前往越南投入產業開拓，協助當地殯葬制度與服務模式的建構與升級。目前已獲越南政府肯定，受聘為殯葬業執行總顧問，持續以專業協助越南推動殯葬產業現代化，成為少數在國際殯葬領域具官方顧問身分的台灣業者。

此次為金開文本學期第二度以業師身分受邀至南護授課。江明翰指出，金董事長於十一月中旬曾到校分享「殯葬業的流程及遺體修復與美容化妝」，從實務角度說明遺體修復、美容設計與專業倫理，深獲學生好評，課後更有學生主動表達希望能再次聽課。在學生熱烈敲碗下，學校再度邀請金董事長開講，延續生命教育與專業實務的交流。

圖▲金開文以實務案例說明殯葬業溝通核心，勉勵學生以專業與同理心面對服務對象。(圖/台南護專提供)

此次課程主題聚焦於「殯葬業的溝通與管理」，金開文表示，殯葬業的服務本質為「高情緒、高時效、高專業」，由於家屬處於情緒壓力下，溝通容易產生誤解，殯葬從業人員在與家屬互動時，必須具備高度專業的溝通能力，包括語氣的穩定、釐清家屬真正關心的重點、清楚說明服務流程，並反覆確認家屬的實際需求。他也在課堂中分享多項實務案例，帶領學生理解溝通技巧、案件管理與流程控管的重要性。

金開文也強調，殯葬業的溝通與管理不只是技巧，而是要讓家屬在傷心的時刻「放心」交給他們，用專業創造信任，用態度創造溫度。透過真誠與同理，讓服務不只是完成流程，而是成為陪伴家屬走過生命告別的重要力量。