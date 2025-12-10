台南護膚店涉經營色情應召站遭警查獲 (圖)

其他人也在看
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 188
68歲嬤「塞進烤箱」烤剩骨！倒進花盆「逆孫正面照」曝
國際中心／綜合報導哥倫比亞卡利市（Cali）曾發生一起逆孫弒嬤的逆倫慘劇，27歲孫子竟然對好心收留他的外祖母痛下毒手，將對方的遺體塞進烤箱，焚燒到剩骨頭後，甚至將剩餘的骨頭碎片埋進家附近的花盆中，企圖湮滅證據，最終檢方靠著DNA比對，確認死者身分。如今，逆孫的「魔鬼」正面照也流出了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
七期豪宅門口約面交 千萬現金遭持槍2匪劫走｜#鏡新聞
台中七期附近發生千萬搶案，7月6日晚上10點多，被害人在台中市西屯區一處社區跟人約面交1061萬元鉅額現金，但是卻被人當街持槍行搶，警方循線追蹤，逮捕兩名搶匪，不過錢卻是不見蹤影，加上他們的供詞三度改口，警方還要追幕後黑手，法院近期審理後依加重強盜罪各判二人8年4個月徒刑。鏡新聞 ・ 15 小時前 ・ 6
在台外勞替外勞做醫美手術 比診所便宜很多 遭台中地院判刑並驅逐出境
台中地方法院近日就一起地下醫美案件作出判決，2名外籍女子因長期在美容院內替客人施信傳媒 ・ 2 小時前 ・ 2
＂燒肉粽＂翻版 台中男子墜樓砸傷女騎士1死1傷
中部中心／張喬羿、蔡枘埏台中市一名女騎士，上班途中，行經北屯區一處社區住宅時，竟然遭一名男子砸傷，女騎士右腳膝蓋受傷，而墜樓的男子當場死亡，家屬接聞噩耗，一度癱軟，檢警初判，無外力介入，確切死因，還須深入追查。獲報有人墜樓，還有人受傷，兩台救護車火速趕到現場，抵達時發現有機車騎士，遭墜樓的男子，當場砸傷。台中男子自社區15樓墜落 女子騎機車經過＂右腳遭砸傷＂（圖／民視新聞）事發就在台中市北屯區一處社區大樓，8日上午8點多，一名男子，突然從大樓的15樓墜落，砸中上班騎機車經過的女騎士，導致騎士，右腳擦挫傷，而這名男子，當場死亡。男性明顯死亡，家屬整個人無力癱軟在椅子上，悲痛到難以言語，救護人員不斷安撫她的情緒，根據了解，29歲的死者，平時和媽媽姊姊，3人同住一屋簷下，事發當天早上8點多出門，家人以為他要去上班，沒想到20分鐘後，竟然從15樓墜落，台中男子墜樓"燒肉粽案翻版" 砸中女騎士釀1死1傷（圖／民視新聞）警方初步排除外力介入，有傳聞死者疑似是遭到詐騙，才會走上絕路，全案檢警正積極釐清偵辦中，但意外被砸中的女騎士，心裡一定受到極大驚嚇。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：「燒肉粽事件」翻版 台中男子墜樓砸傷女騎士1死1傷 更多民視新聞報導台男喝醉鬧機延誤48分鐘 日航警「強制拉下機」乘客拍手歡呼臥推手滑奪命！槓鈴重砸胸口 55歲運動好手倒地亡最新／新北中和男14樓墜落！當場四肢變形、頭部重創 送醫搶救亡民視影音 ・ 1 天前 ・ 7
不明原因…69歲婦人遭水泥車拖行數尺「輾斷雙腳留一地血肉」！
隔著螢幕連呼吸都屏住！高雄大寮區昨（8）日下午17時許，一名69歲顏姓婦女騎腳踏車要回家；未料，遭同向右轉水泥預拌車撞個正著，人車捲入車底拖行數尺，雙腳血肉模糊，還有意識送醫急救，尚未脫離險境。目擊者心有餘悸還原現場，表示「好好的一個人，三秒過後，腳就沒了，留下一地的碎肉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
台灣人怕過太爽？雷聲大雨點小 周休三日難行
台灣一年總工時 高達 2千 030 小時，世界第五、亞洲第二，有民眾在公共政策平台提案「週休三日」，再度 掀起討論。但看似吸引人的構想，也讓產業界 高度緊張。勞工擔心是否得延長 平日工時？薪水 會不會被砍？專家直言, 週休三日能否成為高工時 困境的解方, 還言之過早。 #周休三日#勞工#工時東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 6
清寒生遭詐獨攬「生前陪嬤徹夜長聊」走絕路…彰檢曝遭詐貸金額分案追查
彰化一名劉姓男大生（20歲）因家境清貧，在北部求學期間半工半讀，卻疑遇炸團，不僅積蓄被騙光，甚至背上銀行信貸，其疑因自責、不願連累家人，上月底回彰化老家並陪伴阿嬤聊天至凌晨後，便在家人們睡覺時離開人世。新聞一出，瞬間掀起社會熱議，此案也引起彰化地檢署高度重視，正指揮彰化分局追查，要將涉案詐欺集團成員追查到案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
佳德鳳梨酥驚見"黑色異物" 業者稱"無法確定來源"調查中
生活中心／陳堯棋 張智凱 台北報導台北伴手禮名店"佳德鳳梨酥"，遭民眾投訴，上週四購買一盒鳳梨酥產品內，竟出現黑色不明異物，向業者反應後卻只收回檢查，重新補寄新品一，完全沒有說明或補償。店家聲稱並不清楚黑色異物是什麼來源，正在查明當中，今天（9日）上午北市衛生局已派員稽查，若有違規將依食安法開罰。佳德鳳梨酥上午一開門營業，店門口大排長龍，幾乎人手一袋鳳梨酥，但現在卻爆出食安疑慮。撕開鳳梨酥包裝，酥皮上竟然藏了一塊"黑色異物"，消費者說嚇壞了。非常不滿，在店家Google留下一顆星評論，還發文抱怨，12/4買了一盒鳳梨酥，店家都不承認是他們自己的錯，也擺爛不處理，叫物流東西收回去煙滅證據，就不了了之，這種40年老店的，衛生真不敢讓人再碰。佳德鳳梨酥排隊人潮。（圖／民視新聞）當事人江小姐：「照道理說應該是整批都有問題，應該那個東西是整批做出來的，對，那我把我剩下的都退還給他，他再把我那三顆沒有拆封過的，再退還給我，這樣就說處理好了。」佳德鳳梨酥店長張教盈：「沒有辦法確定(黑色異物)，來源是什麼，我們應該說一開始有跟客戶接洽，他也同意說我們補寄新品給他，可是我們後續他，他希望我們退費給他，他也不接受，我們目前真的工廠都已經全部清查之後，還是沒有查到這個來源是什麼。」業者聲稱，不清楚黑色異物來源，並拿出9號上午衛生局的稽查報告，自證清白，目前調查結果尚未出爐。業者曬出衛生局稽查報告。（圖／民視新聞）民眾：「那麼多年都不會有這種情形’，反正我都沒遇過。」民眾：「當然要注意(食安)，就要考慮啦，也不一定要吃。」北市衛生局食藥科長林冠蓁：「台北市衛生局已派員前往，針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等進行稽查，如查獲相關缺失，會要求限期改善，期屆複查如仍不符合規定，依違反食安法第8條及44條，處6萬到2億員罰鍰。」衛生局強調，若違反食安法相關規定，將令業者限期改善，未改善最高可處2億元罰鍰，老牌伴手禮名店爆出食安危機，恐怕也讓消費者心驚驚！原文出處：佳德鳳梨酥藏「黑色異物」 業者回應了、北市衛生局派員稽查 更多民視新聞報導【有片】日本強震高市早苗徹夜坐鎮 台灣旅客捨身護電視日網友大讚日本青森強震！台旅客「搶先護電視」 日網友大讚：謝謝你們堅強又善良失智症家庭壓力重…保持「3習慣」提高生活品質！民視影音 ・ 21 小時前 ・ 1
板橋府中氣爆! 日式餐廳炸成廢墟 碎片噴濺釀6傷
社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導新北市板橋的府中商圈，發生氣爆案件，造成六人受傷！今天（8日）凌晨，位在商圈的〝爭鮮〞和〝定食8〞，突然發生大規模氣爆，導致餐廳整層被炸爛，大量殘骸、玻璃碎片噴濺，當時就有5名路人和對面住戶，遭到波及，其中一人更是當場倒地，還好六人都是輕傷，警消緊急出動29輛救護、消防車輛，到場搶救。民眾走到半路，頓時天搖地動，招牌、玻璃從天而降，兩名路人被砸中倒地，其他人驚慌逃竄。傷者躺在廢墟中，身上被殘骸碎片劃傷，一旁路人本想上前幫忙，但就怕發生二次爆炸，民眾趕緊拉起朋友的手，拔腿狂奔逃離現場。騎樓監視器劇烈搖晃，伴隨爆炸聲響震耳欲聾，就能知道氣爆威力有多大，劫後餘生的民眾回過神來，現場已經宛如戰後廢墟。當時有不少的攤販正準備收攤，目擊這一切也讓他們難以置信，受到驚嚇後，久久無法平復。板橋大規模氣爆6傷5送醫！ 爭鮮、定食8餐廳整層全炸爛（圖／民視新聞）目擊民眾：「就是砰一聲而已沒有預警的爆出來，（有路人受傷嗎）有知道的就3個，不知道有幾個，2樓，沒有預警的啦。」氣爆發生在8號凌晨1點多，新北市板橋區重慶路的府中商圈，這裡鄰近捷運站，熱鬧繁華，周邊店家、餐廳林立，而這回爆炸的源頭，就是2樓的爭鮮跟定食8餐廳，兩家共用的廚房內，瓦斯鋼瓶爆炸，當下4女1男路過，還有一名對面住戶被波及，其中1名女子傷勢比較輕，拒絕送醫，而另外5人輕傷，在送醫後，都已經出院。板橋大規模氣爆6傷5送醫！ 爭鮮、定食8餐廳整層全炸爛（圖／民視新聞）新北市消防局長陳崇岳：「主要的發爆點是在，2樓的爭鮮跟定食的部分，整棟大樓大部分都是辦公室，所以2樓的部分已經在9點半結束營業，最後一個員工初步瞭解是10點離開，都屬於輕傷的部分。」新北市中心大規模氣爆，還好災難發生在凌晨人最少的時候，可說是不幸中的大幸，萬一是在人潮尖峰時段，後果不堪設想。原文出處：板橋大規模氣爆6傷5送醫！ 爭鮮、定食8餐廳整層全炸爛 更多民視新聞報導日公務員「來台偷拍」慘了！二度犯案當場被捕 刑度曝光家人涉校園爭議 賴瑞隆詳述和解經過：盼不實訊息勿再傳遞板橋府中商圈凌晨氣爆 5傷出院、鄰損多戶市府啟動求償民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026跨年活動一次看！國內3大指標性煙火「最佳觀賞點」曝光｜全日本最大跨年煙火、大阪環球影城瘋玩26hr｜群聚最怕流感 iHerb防疫必備好物｜問Yahoo就對了
即將邁入新的一年，2026跨年活動重磅登場，國內外亮點滿滿。台灣北中南三大經典跨年晚會，今年的卡司陣容、活動亮點、煙火最佳觀賞點...重要資訊報你知。海外跨年不妨鎖定航程短、說走就走的日本，今年大阪環球影城推出史無前例的26hr不間斷狂歡跨年門票，九州豪斯登堡則準備了全日本規模最大的跨年煙火，來場不一樣的樂園跨年就選這！Yahoo玩樂搜查團 ・ 1 天前 ・ 發起對話
減重名醫又出包？「過度縮胃」才挨罰 再涉詐保遭搜索
台北市調查處於九日針對宋天洲涉嫌開立不實診斷證明，協助患者向保險公司詐取保險金一事，展開搜索行動並約談相關人士到案，北檢以詐欺罪為由，諭令高雄減重名醫宋天洲繳納三十萬元交保。此案爆發前，宋天洲才因過度醫療遭高雄市衛生局處以停業四個月及罰款十五萬元的處分。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
被控接受「台北黑道堂主宴飲」洩機密…新北刑大代理副隊長遭聲押
新北市刑大刑警被控2023年間與接受黑道堂口堂主宴飲並洩露案件情資，案情持續擴大偵辦。新北市調查處昨（9日）進行搜索行動，約談鄭姓代理副隊長等3名警察外，另再度拘提中和分局詐欺小隊張姓偵查佐，全案依刑法洩密等罪偵辦；檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見鄭姓代理副隊長。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
彰化奪命惡火…102歲人瑞母搶救不治！孝子「同睡一房」命危住加護病房
彰化縣溪湖鎮今天（8日）凌晨發生死亡火警，一棟透天厝不明原因起火；警消獲報到場，雖於10分鐘左右控制火勢，但受困的102歲人瑞婦人，倒臥室失去呼吸心跳，送醫搶救不治；一旁照護的兒子也嗆傷，送加護病房治療，詳細起火原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
「遠端窺視17天」挑1時辰16槍殺羅天義！揪31名共犯…手法令人不寒而慄
通緝犯51歲的男子羅天義藏身高雄市左營區，今年遭槍手楊云豪16槍狙殺，案發後，槍手、主嫌潛逃出境，遭通緝未落網；檢警展開調查，該集團犯罪計畫相當縝密，共犯多達31人，另查出，集團犯案前，早在羅住家外裝設遠端監視器，監控長達17天，掌握生活作息後才出手，整起犯罪經過，令人不寒而慄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
剴剴案保母檔另涉虐2童 妹爆綑綁嬰「姊錄影」
台北市 / 綜合報導 涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，一審各被判處無期徒刑與18年徒刑，上訴高院審理中，而2人另涉及對2名嬰幼兒施暴成傷。台北地院昨(8)日開庭，姊妹倆辯稱綑綁嬰兒是防「噴泉式吐奶」嗆到，而錄影幼童一腳高一腳低大哭，姊姊辯稱忘記誰錄影，但妹妹入庭戳破姊姊辯詞，直言是姊姊錄影，覺得有趣要跟家長分享，2人均否認虐待，案件明年3月2日將再開庭。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 1
高雄市1天2浮屍！7旬晨泳翁不幸溺斃、落水婦「無法識別」身分待查
高雄市昨天（9日）發生兩起溺水意外，第一起為74歲晨泳的莊姓老翁，不幸溺斃，漂到外海，被人發現後，打撈上岸，已通知家屬；第二起，則是婦人不明原因落水，被人發現時已明顯死亡，待身分釐清後，再通知家屬，兩起案件，皆已報請檢方相驗，詳細死因仍待調查。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
16槍當街爆頭案主謀也閃兵！ 與陳零九同天遭逮｜#鏡新聞
高雄詐欺通緝犯羅天義，在今年8月慘遭槍殺身亡，昨天（12/8）橋頭地檢署偵結起訴9人，但統籌策劃的范嘉榮及槍手楊云豪等4人已經潛逃遭通緝。如今也被爆出，26歲的主謀范嘉榮，今年5月也曾登上媒體版面，因為他也出現在新北檢警偵辦的「閃兵集團」名當中，與陳零九、陳大天等人同天被逮捕，也跟王大陸找上同個閃兵集團策畫閃兵。鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
台中市北屯區某住商大樓昨（8）日驚傳墜樓事件，一名楊姓男子（29歲）不明原因從大樓墜落，正好砸中騎機車路過的一名陳姓女騎士（37歲），宛如燒肉粽事件翻版。救護人員到場後，發現楊男已明顯死亡、未送醫，而被砸中的陳女所幸僅右腳膝蓋擦挫傷，並無大礙。據了解，死者當天上午跟母親說要出門上班，結果僅隔20分鐘，楊男就墜樓身亡；警方初步調查並無外力介入，詳細死因將由檢察官相驗釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話