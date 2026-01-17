台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃與對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。
吳子嘉16日在網路直播節目《董事長開講》中表示，陳亭妃可能會當選台南市長，之後她的立委選區補選，他認為兼任民進黨主席的總統賴清德原本規劃要接林俊憲的林飛帆，這個情況因而會轉移到安南區，來跟郭信良大戰一場。
吳子嘉解析，首先陳亭妃會當選，其次郭信良會用無黨籍的身分來參加立委補選。若郭信良跟林飛帆兩個拚起來誰會贏，他直接講任何人只要去安南區跟郭信良選一定會輸，民進黨沒有一個選得過他。
吳子嘉預估，明年1月份到2月份陳亭妃留下來的選區，將會由郭信良接手。因為郭信良跟陳亭妃是政治上的盟友，立委跟市長的工作，幾乎沒什麼關係。郭信良若到中央來問政也沒有問題，但郭信良現在有一個麻煩，就是面臨官司問題。
至於林飛帆，吳子嘉認為，林飛帆跑去民進黨當官之後，他看到的都是民進黨的林飛帆，沒有看到太陽花的林飛帆，林坐領高薪，但對台灣有貢獻嗎？這幾年林飛帆進入民進黨中央黨部開始，他看不到也不關心其立場，但是知道林領了很多錢。所以現在很公平，他點名林飛帆，2027年1月份跳下來台南選，選得贏再來說，選不贏就「包起來」。
