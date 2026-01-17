台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」

民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃與對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。

民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃與對上國民黨的謝龍介。（圖/資料照）

吳子嘉16日在網路直播節目《董事長開講》中表示，陳亭妃可能會當選台南市長，之後她的立委選區補選，他認為兼任民進黨主席的總統賴清德原本規劃要接林俊憲的林飛帆，這個情況因而會轉移到安南區，來跟郭信良大戰一場。

無黨籍前台南市議會議長郭信良被查出涉嫌提供土地給營造公司傾倒約4.9萬立方公尺營建廢棄物，被橋頭地檢署依涉犯廢清法追加起訴。對此，郭信良回應說，「從政至今坦蕩蕩」。（本報資料照片）

吳子嘉解析，首先陳亭妃會當選，其次郭信良會用無黨籍的身分來參加立委補選。若郭信良跟林飛帆兩個拚起來誰會贏，他直接講任何人只要去安南區跟郭信良選一定會輸，民進黨沒有一個選得過他。

吳子嘉預估，明年1月份到2月份陳亭妃留下來的選區，將會由郭信良接手。因為郭信良跟陳亭妃是政治上的盟友，立委跟市長的工作，幾乎沒什麼關係。郭信良若到中央來問政也沒有問題，但郭信良現在有一個麻煩，就是面臨官司問題。

至於林飛帆，吳子嘉認為，林飛帆跑去民進黨當官之後，他看到的都是民進黨的林飛帆，沒有看到太陽花的林飛帆，林坐領高薪，但對台灣有貢獻嗎？這幾年林飛帆進入民進黨中央黨部開始，他看不到也不關心其立場，但是知道林領了很多錢。所以現在很公平，他點名林飛帆，2027年1月份跳下來台南選，選得贏再來說，選不贏就「包起來」。

