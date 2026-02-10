台南變身花卉科技園 蘭花+AI沉浸展一次看

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南後壁即將變身花卉科技舞台！「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」將於2月27日至3月16日熱鬧登場，不僅迎來第22屆國際蘭展，更首度推出「花卉科技展」，用雙展呈現台灣蘭花從世界級育種到前瞻科技的完整實力。

今(10)日展前記者會在台北火車站舉行，由台南市長黃偉哲、農業部次長胡忠一，以及台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮共同出席，廣邀國內外嘉賓共襄盛舉。

黃偉哲表示，蘭花科技園區自2022年交由農業部管理後，中央、地方與產業攜手合作，不僅強化國際布局，也為台灣蘭花在全球市場奠定穩固基礎。隨著台美貿易關係持續深化及關稅條件逐步改善，政府將持續與業者並肩合作，積極拓展海外通路、提升產業競爭力，讓台灣蘭花在全球市場中保持優勢地位。

廣告 廣告

農業部次長胡忠一指出，花卉創新園區自設立23年來持續研發，今年首次主辦國際展覽，象徵台灣花卉產業邁入科技研發、智慧生產與國際鏈結的新時代。展覽期間將導入AI與數位應用，透過多元創新展示呈現蘭花之美，打造耳目一新的觀展體驗。

本屆展覽以「綻放台灣(Blooming Taiwan)」為主題，其中規劃「綻放館」，運用3D科技結合吉祥物「蘭獸」打造沉浸式體驗、「花漾館」國際競賽與上千株優秀蘭花展示，以及「鏈結館」國際B2B商務平台，現場還有幸福市集、青農教育競賽與景觀布置，讓花卉走進生活，也展現青年創意能量。

同步登場的「花卉科技展」則結合AI智慧、互動敘事與沉浸式影像，搭配蝴蝶蘭及國產花卉，打造跨越自然、生態與未來想像的科技藝術空間，讓台灣花卉科技的創新力與國際潛力同時被看見。

展覽期間恰逢鄰近嘉義舉辦台灣燈會(3月3日至3月15日)，國內外民眾可規劃白天賞蘭、夜晚賞燈的行程，一次飽覽台南與嘉義的觀光亮點。

【看原文連結】

更多自由時報報導

找到了！埔里垃圾輻射值超標遭退運 核安會揪出元凶是「它」

鐵軌旁驚見「會移動的草叢」！台鐵列車緊急減速 警查出原因要罰

又有冷氣團！ 氣象專家曝「下一波強冷空氣」影響時段

除夕夜季風恐增強！ 吳德榮：初三轉晴朗穩定、回暖如春

