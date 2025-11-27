台南豪宅藏30公斤毒！越南移工白天上班 晚間搖身變製毒員工。(圖／警方提供)

台南警方日前破獲一處設於豪宅內的小型製毒工廠，當場逮捕4名嫌犯，包含2名台灣人與2名越南籍移工，查獲近30公斤毒品，總值上千萬元！警方攻堅時，嫌犯竟裹著小被子縮在沙發上，神情十分驚恐。此案特殊之處在於製毒集團利用移工身分不易追蹤的特性，其中一人甚至是逃逸移工，白天在工廠打工，晚上則到製毒工廠兼差。

台南豪宅藏30公斤毒！越南移工白天上班 晚間搖身變製毒員工。(圖／警方提供)

台南警方日前破獲一處設於豪宅內的小型製毒工廠，當場逮捕4名嫌犯，其中包含2名台灣人與2名越南籍移工。警方攻堅時，發現嫌犯毫無防備，縮在沙發上裹著被子，神情驚恐。經警方與緝毒犬徹底搜查，現場查獲近30公斤毒品，包括5公斤安非他命、印有Labubu圖案的毒咖啡包、K他命及卡西酮等毒品。此案特殊之處在於製毒集團利用移工身分不易追蹤的特性，其中一人甚至是逃逸移工。

豪宅藏製毒廠 警逮4嫌「2移工」參與。(圖／警方提供)

警方攻堅小組撞開房門時，立即看到嫌犯裹緊小被子縮在沙發上，神情顯得十分驚恐。這處豪宅不只是嫌犯的藏身處，更是一座小型製毒工廠。為確保不遺漏任何證據，警方出動緝毒犬協助搜查，仔細嗅聞可能的藏毒位置。

警方出動緝毒犬協助搜查，仔細嗅聞可能的藏毒位置。(圖／警方提供)

經過徹底清查，警方在現場發現大量毒品，包括5公斤安非他命、印有Labubu圖案的毒咖啡包、K他命以及卡西酮等多種毒品。這些毒品加總重量將近30公斤，市值相當可觀。

5公斤安非他命、印有Labubu圖案的毒咖啡包、K他命及卡西酮等多種毒品。這些毒品加總重量將近30公斤。(圖／警方提供)

本案最特別之處在於，被逮捕的4名嫌犯中竟然有移工參與。保三總隊刑警大隊長張伊君表示，台灣工廠缺工找移工，沒想到連製毒集團也把歪腦筋動到移工身上。

據了解，這個製毒集團除了2名台灣人外，還找了2名越南籍移工參與，主要是因為移工身分不容易被追蹤，有助於躲避警方查緝，同時還能節省人事成本。其中一名移工更是逃逸移工，白天在一般工廠上班，晚上則到製毒工廠涉險打工。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

