台南豬舍清晨大火 上百隻小豬葬身火海

台南市後壁區頂寮地區的一處自用豬舍，在二十二日清晨發生火警，消防局接獲通報後立即派遣人車前往搶救。火勢雖在短時間內獲得控制並撲滅，但仍造成約百餘隻小豬死亡，所幸未傳出人員傷亡。

火警現場。（圖／中天新聞，下同）

消防局在上午六時十分接獲報案，指稱一樓磚造平房豬舍起火燃燒。消防人員於六時十七分抵達現場後隨即出水灌救，火勢於六時二十四分獲得控制，並在六時二十六分完全撲滅。整起火警從接獲報案到完全撲滅，前後僅花費十六分鐘。

此次搶救行動共出動消防車十輛、消防人員二十一人及義消二人投入。經初步了解，起火地點燃燒豬舍內部雜物，燃燒面積約二十六平方公尺，火勢並波及豬舍旁停放的一部汽車。業主事發時未在現場，實際財物損失仍待進一步清查，詳細起火原因尚待釐清。

廣告 廣告

延伸閱讀

小隊長詹能傑英勇殉職！基隆消防局哀慟發黑白照：一路好走

一家都是英雄！詹能傑曾與弟弟協助太魯閣號出軌搜救 經歷曝光

21歲女遭母囚禁亡 生前曾向師長訴苦「不喜歡待家裡」