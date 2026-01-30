台南財政體質再升級 黃偉哲任內減債205億元、連續11年決算賸餘 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台南報導

台南市政府自升格直轄市以來，持續推動穩健財政政策，市府團隊秉持「撙節優先、開源並濟」原則，根據114年度初步結算，預計再度達成決算賸餘，創下連續11年賸餘紀錄。台南市府（30）日表示，透過有效開源、嚴守財政紀律與積極減債，已逐步建立永續且具韌性的財政體質。

台南市財稅局指出，在「開源有成」方面，市府成功引進民間資源，挹注市庫財政收益顯著。自市長黃偉哲上任以來7年，透過市地重劃、市有土地標租售、促參委外及設定地上權等多元措施，累計為市庫帶來407億元收益。其中，促進民間參與公共建設（鞥成果尤為亮眼，累計完成57件簽約案，引進民間投資金額超過786億元。

財稅局說明，具體案例包括「城西焚化爐BOT案」，投資金額達72億元，不僅將垃圾處理量由每日600噸提升至900噸，並預期可帶來15.9億元售電收入；以及於114年底完成簽約的「台南市立醫院BOT案」，投資規模達76億元，規劃增設腫瘤科及新建腫瘤大樓，提升整體醫療量能。市府亦憑藉招商與履約管理成果，連續2年獲財政部評定促參業務全國「特優」。

在「節流有方」方面，財稅局表示，市府透過撙節支出、員額管控及閒置資產活化等策略，7年來累計節省支出約77億元。其中，閒置資產活化成功媒合142處場域，節流效益達33億元。

財稅局說，以台灣首府大學退場後轉型為「曾文市政願景園區」為例，市府接管再利用校舍，整合7個機關、13個單位進駐，不僅提升行政效率，也節省約17億元建設經費，成為全國首創案例。

在「減債有感」成果上，財稅局表示，市府於預算規模逐年成長下，仍持續運用決算賸餘償還公共債務。公共債務自107年的603億元，下降至114年的398億元，黃偉哲任內累計減債205億元，市民人均負債由3.2萬元降至2.1萬元，降幅達34%，負債年減率為六都之首，也因此連續4年榮獲財政部債務管理考評「優等」。

財稅局長李建賢表示，市府將持續落實「精準＋紀律」的財政管理原則，以財政支援建設、再以建設培養財政，推動臺南從文化古都邁向科技新城，打造兼具韌性、永續、科技與文化共生的幸福城市。

