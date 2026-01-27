台南財稅局長李建賢辭任 黃偉哲頒贈感謝紀念牌





台南市政府財稅局長李建賢，即將在2月1日辭任離開市府團隊。台南市長黃偉哲今（27）日於市政會議頒贈感謝紀念牌，感謝李局長任職期間，以深厚的行政歷練及專業，帶領財稅局團隊推動各項業務，為市政發展奠定穩固且可靠的財政基礎。

黃偉哲表示，李局長以溫暖而堅定的領導風格，堅守財政紀律，除了擴大稅收、持續還債，同時精進稅政作為、落實開源節流措施，並積極推動智慧財稅與便民服務，協助市府穩健發展。

黃偉哲指出，李局長自前（113）年8月1日上任，至今（115）年1月31日卸下職務，任期雖僅1年6個月，但在有限時間內展現高度專業與效率，為市府財稅工作留下良好基礎。2月1日起李局長將離開市府團隊，但這並非服務社會的終點，相信未來仍會在不同崗位持續貢獻所長。

