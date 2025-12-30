台南資深里長涉貪起訴！伴唱機冷氣全搬回家 殯葬回饋金買按摩椅
【記者莊曜聰／台南報導】南市柳營區黃姓里長從2010年縣市合併後上任迄今，他被發現當時從蕭姓前村長手中點交公有財產時，就把一組伴唱機連同電視、分離式冷氣都搬回自家使用，後來又將區公所發下的殯葬回饋金挪作私用，購買高級按摩椅給自家人使用，行徑離譜遭檢廉偵辦，台南地檢偵結後認黃男涉違反貪汙治罪條例，依法提起公訴。
據了解，這名黃姓里長曾任柳營鄉代表，縣市合併後轉戰里長當選，連任迄今，起訴書指出，黃男2010年12月25日上任後，將前任村長移交、總價值約99287元的電視機、揚聲器、伴唱機、擴音機、麥克風、點歌櫃、光碟機、分離式冷（暖）氣機通通載回住家，2016年9月間，又將殯葬回饋金用來添購價值3萬5800元的高級按摩椅，但不是給里民，卻是給家人使用。
2022年7月時里辦公處申請報廢財產，要求黃姓里長繳回已達使用年限的冷氣機，以利後續報廢、標售作業，卻被他以拆卸所費不貲為由拒絕，區公所人員只好讓其暫置現地，同年8月辦理報廢品公開標售時，該組冷氣被高男標走，黃姓里長找上高男買回，直到去年5月區公所辦理財產盤點，才發現公有財產竟都出現在黃姓里長家中，他見漏餡於是申請報廢，又得由公所派員將物品運回。
廉政署南部地區調查處偵辦此案，黃姓里長坦承犯行，且柳營區公所前會計室蔡姓主任、行政課王姓承辦人、前邱姓承辦人、政風室蘇姓主任、蕭姓前村長均指證歷歷，黃男侵占公有財產時間長達13年11個月，按摩椅也使用8年2個月，涉犯貪汙治罪條例中「侵占公有器材罪」，依法提起公訴，侵占物品為不法所得、宣告沒收。
